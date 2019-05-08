У квітні в Україні подорожчали алкоголь і тютюн

За даними Держстату, ціни на алкогольні напої та тютюнові у квітні вироби підвищилися на 1,2%, у тому числі на тютюнові вироби – на 1,5%, алкогольні напої – на 0,8%.



Нагадаємо, ціни на алкогольні напої у березні та тютюнові вироби підвищилися на 0,9%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,5%.

У cічні-березні поточного року, порівняно із аналогічним періодом минулого року, виробництво горілки в Україні скоротилося на 10% - до 2 млн 412 тис. дал.