В цьому році серед продуктів найбільше подорожчали хліб і крупи

Зазначається, що за цей час інфляція на споживчому ринку становила 2,4%.

"Хліб пшеничний із борошна першого ґатунку за перший квартал подорожчав на 4%, із 17,5 грн до 18,2 грн за кілограм. Хліб житній за перші три місяці зріс в ціні на 3,8%, із 18,3 грн до 19 грн за кілограм. Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку з січня по березень додав 3,7%, із 21,8 грн до 22,6 грн за кілограм.

Батон зріс в ціні на 3,2%, із 12,6 грн до 13 грн за півкіло", - йдеться у повідомленні.

Щодо вартості пшона, то ціна зросла з 23,9 грн до 28,3 грн за кілограм.

Ячна крупа подорожчала на 6,8%, із 11,8 грн до 12,6 грн за кілограм.

Макарони стали дорожче на 4%, з 17,3 грн до 18 грн за кілограм.

Гречка тепер коштує на 3,1% більше, її вартість якої зросла з 16,3 грн до 16,8 грн за кілограм.

Зростання вартості борошна склало 2,6%, ціна на яке з 11,3 грн піднялась до 11,6 грн.

Манка додала в ціні на 1,4% - із 13,8 грн до 14 грн.

Вартість одного кілограма цукру зросла на 0,7%, із 14,1 грн до 14,2 грн.

Ціна соняшникової олії не змінилась, її середня вартість становить 35 грн за літр.

Подешевшав лише рис на 1,7%, із 23,8 грн до 23,4 грн за кілограм.

"Вітчизняне пиво подорожчало на 4,6%. Ціна на початок року становила 15,1 грн за півлітрову пляшку, а на кінець березня вже 15,8 грн. Вітчизняне вино стало дорожче на 2,2%. Його вартість із 62,9 грн зросла до 64,3 грн за 0,75 л", - додав він.

А, згідно з даними, півлітрова пляшка оковитої виросла в ціні за перший квартал 2019 року на 0,7%, із 90,6 грн до 91,2 грн.

Як повідомляв УНН, протягом квітня в Україні на 1,5% подорожчали тютюнові вироби, а алкоголь виріс у ціні на 0,8%.

Дослідники стверджують, що з 1990 по 2017 роки рівень споживання алкоголю по всьому світу зріс на 70 відсотків. Однак кількість непитущих і п'яниць майже не змінюється.