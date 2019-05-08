У світі суттєво зріс рівень споживання алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Дослідники стверджують, що з 1990 по 2017 роки рівень споживання алкоголю по всьому світу зріс на 70 відсотків. Однак кількість непитущих і п'яниць майже не змінюється. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
По всьому світу вживається все більше алкоголю, йдеться в дослідженні, результати якого публікує медичний англомовний журнал The Lancet.
Як випливає з даних, отриманих з 189 країн, споживання алкоголю з 1990 по 2017 року по всьому світу зросла на 70 відсотків.
Причинами цього називаються загальний приріст населення, через що виросло споживання на душу населення.
Однак приріст сильно різниться в залежності від регіону дослідження.
У той час, як споживання алкоголю зросло в Індії, Китаї та В'єтнамі, в східноєвропейських країнах спостерігається його зниження.
Для дослідження були оброблені дані людей віком від 15 до 99 років.
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