У світі суттєво зріс рівень споживання алкоголю

КИЇВ. 8 травня. УНН. Дослідники стверджують, що з 1990 по 2017 роки рівень споживання алкоголю по всьому світу зріс на 70 відсотків. Однак кількість непитущих і п'яниць майже не змінюється. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.