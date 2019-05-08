В мире существенно вырос уровень потребления алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Исследователи утверждают, что с 1990 по 2017 годы уровень потребления алкоголя по всему миру возрос на 70 процентов. Однако количество трезвенников и пьяниц почти не меняется. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
По всему миру употребляется все больше алкоголя, говорится в исследовании, результаты которого публикует медицинский англоязычный журнал The Lancet.
Как следует из данных, полученных из 189 стран, потребление алкоголя с 1990 по 2017 года по всему миру возросло на 70 процентов.
Причинами этого называются общий прирост населения и выросшее потребление на душу населения.
Однако прирост сильно разнится в зависимости от региона исследования.
В то время, как потребление алкоголя выросло в Индии, Китае и Вьетнаме, в восточноевропейских странах наблюдается его снижение.
Для исследования были обработаны данные людей возрастом от 15 до 99 лет.
Напомним, прокуратура завершила следствие в отношении преступной группировки, которая организовала масштабное производство и сбыт поддельных акцизов по всей территории Украины.