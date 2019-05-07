Підпільні цехи на Львівщині випустили підроблені акцизи на 51 млн гривень

Київською місцевою прокуратурою №7 завершено досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка здійснювала масштабне виробництво підроблених марок акцизного податку та збувала їх на всій території України. Підроблені акцизи використовувались для введення в обіг небезпечної для здоров’я та життя людей алкогольної продукції та тютюнових виробів.

Встановлено, що з 2017 по травень 2018 року учасники злочинної групи, до складу якої входило 13 осіб, облаштували на території Львівської області два підпільних цеха та за допомогою спеціального промислового обладнання виготовляли підроблені марки акцизного податку у особливо великих розмірах. У подальшому підроблені акцизи через мережу поштових відправлень доставлялися в усі обласні центри України.

Згідно з матеріалами слідства, за вказаний період зловмисники виготовили підроблених акцизів на загальну суму понад 51 млн. гривень.

Під час затримання в учасників злочинної групи вилучили близько трьох тонн підроблених марок акцизу, обладнання для їх виготовлення, чорнову бухгалтерію та інші речові докази, що підтверджують злочинну діяльність.

Наразі 13 особам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України та відповідно до ст. 290 КПК України надані матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

Після ознайомлення стороною захисту з матеріалами обвинувальні акти відносно причетних осіб буде направлено до суду для розгляду по суті. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області припинили діяльність цеху з незаконного виробництва алкоголю.