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Подпольные цеха во Львовской области выпустили поддельные акцизы на 51 млн гривен

Подпольные цеха во Львовской области выпустили поддельные акцизы на 51 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 10047 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Прокуратура завершила следствие в отношении преступной группировки, которая организовала масштабное производство и сбыт поддельных акцизов по всей территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Киевской местной прокуратурой №7 завершено досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, которая осуществляла масштабное производство поддельных марок акцизного налога и сбывала их на всей территории Украины. Поддельные акцизы использовались для введения в оборот опасной для здоровья и жизни людей алкогольной продукции и табачных изделий.

Установлено, что с 2017 по май 2018 года участники преступной группы, в состав которой входило 13 человек, устроили на территории Львовской области два подпольных цеха и с помощью специального промышленного оборудования изготавливали поддельные марки акцизного налога в особо крупных размерах. В дальнейшем поддельные акцизы через сеть почтовых отправлений доставлялись во все областные центры Украины.

Согласно материалам следствия, за указанный период злоумышленники изготовили поддельных акцизов на общую сумму более 51 млн. гривен.

Во время задержания у участников преступной группы изъяли около трех тонн поддельных марок акциза, оборудования для их изготовления, черновую бухгалтерию и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

Сейчас 13 лицам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 199 УК Украины и в соответствии со ст. 290 УПК Украины предоставлены материалы досудебного расследования для ознакомления.

После ознакомления стороной защиты с материалами обвинительные акты относительно причастных лиц будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС во Львовской области прекратили деятельность цеха по незаконному производству алкоголя.

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