Мировые цены на продовольствие достигли рекордно высокого уровня — ООН

“Повышение цен затронуло все группы анализируемых продовольственных товаров, кроме сектора зерновых, где крупное экспортное предложение привело к четвертому подряд ежемесячному снижению”, — сообщили в ООН.

По данным организации, индекс продовольственных цен FAO в среднем составил 170 пунктов в апреле, что на 1,5% больше, чем в марте, но на 2,3% ниже уровня апреля прошлого года.

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В частности отмечается, что в апреле, в сравнении с мартом, индекс цен на молочную продукцию вырос на 5,2%. Также сообщается, что этот показатель растет четвертый месяц подряд.

“Индекс цен ФАО на мясо увеличился на 3 процента, что обусловлено резким скачком мировых цен на свинину в результате роста спроса на импорт в Азии — прежде всего в Китае, где стремительное распространение африканской чумы свиней привело к резкому падению внутреннего производства. Помимо этого, укрепились цены на говядину, птицу и баранину”, — отмечают эксперты.

Также, вырос индекс цен и на растительные масла — на 0,9%.

“Котировки пальмового масла несколько укрепились, что было обусловлено ростом мирового спроса и сокращением запасов в основных странах-экспортерах, в то время как цены на соевое масло повысились главным образом в результате высокого внутреннего спроса в Соединенных Штатах как со стороны сектора по производству биодизеля, так и продовольственных секторов”, — говорится в сообщении.

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Индекс цен на сахар вырос на 0,8%. В основном из-за повышения цен на сырую нефть, поскольку рост цен на энергоносители стимулирует использование сахарного тростника в Бразилии для производства этанола — чтобы удовлетворить внутренний спрос, объяснили эксперты ООН.

Напомним, как сообщал УНН, за 5 лет социальные продукты в Украине подорожали в три раза.

Произошло это по вине КМУ, который в июне 2017 года отменил государственное ценовое регулирование на социальные продукты, считают эксперты.

По словам депутата Сергея Тригубенко, решение правительства было преждевременным.

“В прошлом году, например, подорожало 45% социального ассортимента продуктов, а сегодня 41% украинцев экономит на питании.

"Считаю это прямым следствием отказа КМУ от госрегулирования цен на социальные продукты и еще раз отмечу преждевременности такого решения”, — написал он в Facebook.