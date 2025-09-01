$41.320.06
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
15:53 • 13803 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
1 вересня, 05:46
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
Сумщина під ударом: семеро цивільних постраждали від атак ворога

Київ • УНН

 • 40 перегляди

1 вересня ворог інтенсивно атакував цивільну інфраструктуру Сумщини, внаслідок чого постраждали семеро цивільних. Пошкоджено десятки приватних будинків та цивільну інфраструктуру в різних громадах.

Сумщина під ударом: семеро цивільних постраждали від атак ворога

Протягом дня 1 вересня ворог інтенсивно атакував цивільну інфраструктуру Сумщини. Внаслідок ударів постраждали семеро цивільних. Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, є наслідки влучань у Сумській, Річківській, Ворожбянській, Білопільській, Великописарівській, Шалигинській та Дружбівській громадах.

Один із ворожих дронів поцілив у цивільну автівку – поранено водія. Загалом постраждали семеро мирних жителів, усім надається необхідна медична допомога

- зазначив Григоров.

Він уточнив, що у Сумському та Шосткинському районах пошкоджені десятки приватних будинків. В обласному центрі в різних мікрорайонах атаки БпЛА призвели до пошкоджень цивільної інфраструктури та знеструмлень.

Нагадаємо

Через чергову атаку росіян на залізничну станцію на Сумщині травм зазнала чергова по станції. Жінку терміново госпіталізували з травмами голови та струсом мозку. Її стан лікарі оцінюють як задовільний.

росія атакувала Сумщину, пошкоджена цивільна інфраструктура - ОВА31.08.25, 23:15 • 3472 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Сумська область