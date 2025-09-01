Сумщина під ударом: семеро цивільних постраждали від атак ворога

Протягом дня 1 вересня ворог інтенсивно атакував цивільну інфраструктуру Сумщини. Внаслідок ударів постраждали семеро цивільних. Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, є наслідки влучань у Сумській, Річківській, Ворожбянській, Білопільській, Великописарівській, Шалигинській та Дружбівській громадах.

Один із ворожих дронів поцілив у цивільну автівку – поранено водія. Загалом постраждали семеро мирних жителів, усім надається необхідна медична допомога - зазначив Григоров.

Він уточнив, що у Сумському та Шосткинському районах пошкоджені десятки приватних будинків. В обласному центрі в різних мікрорайонах атаки БпЛА призвели до пошкоджень цивільної інфраструктури та знеструмлень.

Нагадаємо

Через чергову атаку росіян на залізничну станцію на Сумщині травм зазнала чергова по станції. Жінку терміново госпіталізували з травмами голови та струсом мозку. Її стан лікарі оцінюють як задовільний.

