Сумщина під ударом: семеро цивільних постраждали від атак ворога
Київ • УНН
1 вересня ворог інтенсивно атакував цивільну інфраструктуру Сумщини, внаслідок чого постраждали семеро цивільних. Пошкоджено десятки приватних будинків та цивільну інфраструктуру в різних громадах.
Протягом дня 1 вересня ворог інтенсивно атакував цивільну інфраструктуру Сумщини. Внаслідок ударів постраждали семеро цивільних. Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, є наслідки влучань у Сумській, Річківській, Ворожбянській, Білопільській, Великописарівській, Шалигинській та Дружбівській громадах.
Один із ворожих дронів поцілив у цивільну автівку – поранено водія. Загалом постраждали семеро мирних жителів, усім надається необхідна медична допомога
Він уточнив, що у Сумському та Шосткинському районах пошкоджені десятки приватних будинків. В обласному центрі в різних мікрорайонах атаки БпЛА призвели до пошкоджень цивільної інфраструктури та знеструмлень.
Нагадаємо
Через чергову атаку росіян на залізничну станцію на Сумщині травм зазнала чергова по станції. Жінку терміново госпіталізували з травмами голови та струсом мозку. Її стан лікарі оцінюють як задовільний.
