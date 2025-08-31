росія атакувала Сумщину, пошкоджена цивільна інфраструктура - ОВА

Ввечері 31 серпня російська армія атакувала Ворожбянську та Білопільську громади Сумщини. Про це інформує у своєму Telegram-каналі очільник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров, передає УНН.

Внаслідок ударів пошкоджена цивільна інфраструктура. В одному з населених пунктів виникла пожежа у житловому секторі