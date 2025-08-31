росія атакувала Сумщину, пошкоджена цивільна інфраструктура - ОВА
Київ • УНН
Ввечері 31 серпня російська армія атакувала Ворожбянську та Білопільську громади Сумщини, пошкодивши цивільну інфраструктуру. В одному з населених пунктів виникла пожежа у житловому секторі, жертв та постраждалих немає.
Ввечері 31 серпня російська армія атакувала Ворожбянську та Білопільську громади Сумщини. Про це інформує у своєму Telegram-каналі очільник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров, передає УНН.
Внаслідок ударів пошкоджена цивільна інфраструктура. В одному з населених пунктів виникла пожежа у житловому секторі
"Попередньо – без жертв та постраждалих. На місцях працюють екстрені та аварійні служби, ліквідовуючи наслідки ворожих атак", - додав Григоров.
Нагадаємо
У Сумській області зранку 30 серпня до ранку 31 серпня російські окупанти здійснили 100 обстрілів по 36 населених пунктах області. Постраждала одна людина.У Дружбівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок. У Путивльській громаді - приватні житлові будинки, автомобіль.
