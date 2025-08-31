росія атакувала Сумщину, пошкоджена цивільна інфраструктура - ОВА

$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір
30 серпня, 13:59
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане авто
30 серпня, 11:04
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія Парубія
Ексклюзив
30 серпня, 10:36
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним
30 серпня, 23:45
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
31 серпня, 02:29
Кримські водосховища мають 86 млн кубометрів води: деталі
31 серпня, 13:27
Україну охопить температурний контраст: якою буде погода 1 вересня
14:45
Кривавий Місяць: коли і як спостерігати унікальне затемнення
16:12
Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини
16:36
Україна забороняє щорічне паломництво хасидів до Умані: стала відома причина
17:04
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму
18:14
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
19:40
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph
30 серпня, 10:03
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації
29 серпня, 12:47
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України
29 серпня, 12:35
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
29 серпня, 12:28
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
29 серпня, 12:17
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Сі Цзіньпін
Нарендра Моді
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Львів
Державний кордон України
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце
29 серпня, 13:11
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
27 серпня, 09:12
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
Ракетна система С-400
Bild
The New York Times

росія атакувала Сумщину, пошкоджена цивільна інфраструктура - ОВА

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Ввечері 31 серпня російська армія атакувала Ворожбянську та Білопільську громади Сумщини, пошкодивши цивільну інфраструктуру. В одному з населених пунктів виникла пожежа у житловому секторі, жертв та постраждалих немає.

росія атакувала Сумщину, пошкоджена цивільна інфраструктура - ОВА

Ввечері 31 серпня російська армія атакувала Ворожбянську та Білопільську громади Сумщини. Про це інформує у своєму Telegram-каналі очільник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров, передає УНН.

Внаслідок ударів пошкоджена цивільна інфраструктура. В одному з населених пунктів виникла пожежа у житловому секторі

- йдеться у повідомленні.

"Попередньо – без жертв та постраждалих. На місцях працюють екстрені та аварійні служби, ліквідовуючи наслідки ворожих атак", - додав Григоров.

Нагадаємо

У Сумській області зранку 30 серпня до ранку 31 серпня російські окупанти здійснили 100 обстрілів по 36 населених пунктах області. Постраждала одна людина.У Дружбівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок. У Путивльській громаді - приватні житлові будинки, автомобіль.

"путін знову буде викручуватись, це його спорт номер один" - Зеленський про дедлайн для рф31.08.25, 21:01 • 1128 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Сумська область