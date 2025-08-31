Россия атаковала Сумскую область, повреждена гражданская инфраструктура – ОВА

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 28281 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 70227 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 86043 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 101811 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 115719 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 254948 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 113354 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85855 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99813 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 326169 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1.5м/с
62%
744мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 21849 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 20726 просмотра
Крымские водохранилища имеют 86 млн кубометров воды: детали31 августа, 13:27 • 6908 просмотра
Украину охватит температурный контраст: какой будет погода 1 сентября14:45 • 5768 просмотра
Кровавая Луна: когда и как наблюдать уникальное затмение16:12 • 4568 просмотра
Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: Сийярто озвучил причины16:36 • 10775 просмотра
Украина запрещает ежегодное паломничество хасидов в Умань: стала известна причина17:04 • 8246 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме18:14 • 5924 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД19:40 • 892 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 102924 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 233115 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 234215 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 326168 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 274228 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Львов
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 109906 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 242534 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 265665 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 262754 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 242566 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
Ракетная система С-400
Бильд
Нью-Йорк Таймс

Россия атаковала Сумскую область, повреждена гражданская инфраструктура – ОВА

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Вечером 31 августа российская армия атаковала Ворожбянскую и Белопольскую общины Сумской области, повредив гражданскую инфраструктуру. В одном из населенных пунктов возник пожар в жилом секторе, жертв и пострадавших нет.

Россия атаковала Сумскую область, повреждена гражданская инфраструктура – ОВА

Вечером 31 августа российская армия атаковала Ворожбянскую и Белопольскую общины Сумской области. Об этом информирует в своем Telegram-канале глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров, передает УНН.

В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура. В одном из населенных пунктов возник пожар в жилом секторе

- говорится в сообщении.

"Предварительно – без жертв и пострадавших. На местах работают экстренные и аварийные службы, ликвидируя последствия вражеских атак", - добавил Григоров.

Напомним

В Сумской области с утра 30 августа до утра 31 августа российские оккупанты совершили 100 обстрелов по 36 населенным пунктам области. Пострадал один человек. В Дружбовской общине поврежден частный жилой дом. В Путивльской общине - частные жилые дома, автомобиль.

"путин снова будет выкручиваться, это его спорт номер один" - Зеленский о дедлайне для рф31.08.25, 21:01 • 1102 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Сумская область