Россия атаковала Сумскую область, повреждена гражданская инфраструктура – ОВА
Киев • УНН
Вечером 31 августа российская армия атаковала Ворожбянскую и Белопольскую общины Сумской области, повредив гражданскую инфраструктуру. В одном из населенных пунктов возник пожар в жилом секторе, жертв и пострадавших нет.
Вечером 31 августа российская армия атаковала Ворожбянскую и Белопольскую общины Сумской области. Об этом информирует в своем Telegram-канале глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров, передает УНН.
В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура. В одном из населенных пунктов возник пожар в жилом секторе
"Предварительно – без жертв и пострадавших. На местах работают экстренные и аварийные службы, ликвидируя последствия вражеских атак", - добавил Григоров.
Напомним
В Сумской области с утра 30 августа до утра 31 августа российские оккупанты совершили 100 обстрелов по 36 населенным пунктам области. Пострадал один человек. В Дружбовской общине поврежден частный жилой дом. В Путивльской общине - частные жилые дома, автомобиль.
