Россия атаковала Сумскую область, повреждена гражданская инфраструктура – ОВА

Вечером 31 августа российская армия атаковала Ворожбянскую и Белопольскую общины Сумской области. Об этом информирует в своем Telegram-канале глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров, передает УНН.

В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура. В одном из населенных пунктов возник пожар в жилом секторе