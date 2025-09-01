Сумщина под ударом: семеро мирных жителей пострадали от атак врага

В течение дня 1 сентября враг интенсивно атаковал гражданскую инфраструктуру Сумщины. В результате ударов пострадали семеро гражданских. Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, есть последствия попаданий в Сумской, Речковской, Ворожбянской, Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской и Дружбовской общинах.

Один из вражеских дронов попал в гражданский автомобиль – ранен водитель. В общей сложности пострадали семеро мирных жителей, всем оказывается необходимая медицинская помощь - отметил Григоров.

Он уточнил, что в Сумском и Шосткинском районах повреждены десятки частных домов. В областном центре в разных микрорайонах атаки БпЛА привели к повреждениям гражданской инфраструктуры и обесточиваниям.

Напомним

Из-за очередной атаки россиян на железнодорожную станцию на Сумщине травмы получила дежурная по станции. Женщину срочно госпитализировали с травмами головы и сотрясением мозга. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

