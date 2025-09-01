Сумщина под ударом: семеро мирных жителей пострадали от атак врага

$41.320.06
18:36 • 6868 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
15:53 • 14397 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 25013 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 32123 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 177332 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 102738 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 185122 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 192383 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 162907 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 130868 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
публикации
Эксклюзивы
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 25009 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 185118 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 192379 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Париж
Китай
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo18:36
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Нью-Йорк Таймс
ИРИС-Т
ТикТок

Сумщина под ударом: семеро мирных жителей пострадали от атак врага

Киев • УНН

 310 просмотра

1 сентября враг интенсивно атаковал гражданскую инфраструктуру Сумщины, в результате чего пострадали семеро мирных жителей. Повреждены десятки частных домов и гражданская инфраструктура в разных общинах.

Сумщина под ударом: семеро мирных жителей пострадали от атак врага

В течение дня 1 сентября враг интенсивно атаковал гражданскую инфраструктуру Сумщины. В результате ударов пострадали семеро гражданских. Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, есть последствия попаданий в Сумской, Речковской, Ворожбянской, Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской и Дружбовской общинах.

Один из вражеских дронов попал в гражданский автомобиль – ранен водитель. В общей сложности пострадали семеро мирных жителей, всем оказывается необходимая медицинская помощь

- отметил Григоров.

Он уточнил, что в Сумском и Шосткинском районах повреждены десятки частных домов. В областном центре в разных микрорайонах атаки БпЛА привели к повреждениям гражданской инфраструктуры и обесточиваниям.

Напомним

Из-за очередной атаки россиян на железнодорожную станцию на Сумщине травмы получила дежурная по станции. Женщину срочно госпитализировали с травмами головы и сотрясением мозга. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Россия атаковала Сумскую область, повреждена гражданская инфраструктура – ОВА31.08.25, 23:15

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Сумская область