рф поцілила дроном біля залізничної станції на Сумщині, постраждала чергова

$41.320.06
48.200.06
ukenru
15:53 • 6016 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
14:20 • 16812 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 24376 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 146721 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 89277 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 159905 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 167101 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 143954 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 116909 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 38162 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.3м/с
55%
745мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 115762 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 114952 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 103224 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 100987 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 93538 перегляди
Публікації
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
14:20 • 16812 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 55614 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 159906 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 167101 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 143954 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 26658 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 156445 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 285482 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 305302 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 299471 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
YouTube
Facebook
Bild
Мі-8

рф поцілила дроном біля залізничної станції на Сумщині, постраждала чергова

Київ • УНН

 • 68 перегляди

На Сумщині чергова по залізничній станції постраждала від ворожого дрона. Жінку госпіталізували з травмами голови та струсом мозку, її стан задовільний.

рф поцілила дроном біля залізничної станції на Сумщині, постраждала чергова

Через чергову атаку росіян на залізничну станцію на Сумщині травм зазначала чергова по станції. Жінку терміново госпіталізували з травмами голови та струсом мозку. Її стан лікарі оцінюють як задовільний, пише УНН із посиланням на "Укрзалізницю".

Внаслідок влучання ворожого дрону поблизу залізничної станції на Сумщині постраждала чергова по станції. Жінку оперативно доправили каретою швидкої допомоги до Сумської обласної клінічної лікарні. Стан її здоровʼя задовільний 

- повідомив національний перевізник.

В "Укрзалізниці" додали, що лікарі "діагностували у потерпілої травми голови та струс мозку", проте запевнили, що наразі їй надають всю необхідну медичну допомогу.

Залізницю на Київщині відновили після атаки рф: йде робота над скороченням затримок поїздів30.08.25, 10:47 • 4581 перегляд

Альона Уткіна

Війна в Україні
Сумська область
Українська залізниця