рф поцілила дроном біля залізничної станції на Сумщині, постраждала чергова

Через чергову атаку росіян на залізничну станцію на Сумщині травм зазначала чергова по станції. Жінку терміново госпіталізували з травмами голови та струсом мозку. Її стан лікарі оцінюють як задовільний, пише УНН із посиланням на "Укрзалізницю".

Внаслідок влучання ворожого дрону поблизу залізничної станції на Сумщині постраждала чергова по станції. Жінку оперативно доправили каретою швидкої допомоги до Сумської обласної клінічної лікарні. Стан її здоровʼя задовільний - повідомив національний перевізник.

В "Укрзалізниці" додали, що лікарі "діагностували у потерпілої травми голови та струс мозку", проте запевнили, що наразі їй надають всю необхідну медичну допомогу.

Залізницю на Київщині відновили після атаки рф: йде робота над скороченням затримок поїздів