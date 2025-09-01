рф ударила дроном возле железнодорожной станции на Сумщине, пострадала дежурная

$41.320.06
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
14:20 • 17788 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 25352 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 151702 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 91541 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 163988 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 171197 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 146935 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 119204 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 38353 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонеза
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 163987 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 171196 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
рф ударила дроном возле железнодорожной станции на Сумщине, пострадала дежурная

Киев • УНН

 • 534 просмотра

На Сумщине дежурная по железнодорожной станции пострадала от вражеского дрона. Женщину госпитализировали с травмами головы и сотрясением мозга, ее состояние удовлетворительное.

рф ударила дроном возле железнодорожной станции на Сумщине, пострадала дежурная

В результате очередной атаки россиян на железнодорожную станцию в Сумской области травмы получила дежурная по станции. Женщину срочно госпитализировали с травмами головы и сотрясением мозга. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное, пишет УНН со ссылкой на "Укрзалізницю".

В результате попадания вражеского дрона вблизи железнодорожной станции в Сумской области пострадала дежурная по станции. Женщину оперативно доставили каретой скорой помощи в Сумскую областную клиническую больницу. Состояние ее здоровья удовлетворительное 

- сообщил национальный перевозчик.

В "Укрзалізниці" добавили, что врачи "диагностировали у пострадавшей травмы головы и сотрясение мозга", однако заверили, что сейчас ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Железную дорогу в Киевской области восстановили после атаки рф: идет работа над сокращением задержек поездов30.08.25, 10:47 • 4581 просмотр

Алена Уткина

Война в Украине
Сумская область
Украинская железная дорога