рф ударила дроном возле железнодорожной станции на Сумщине, пострадала дежурная
Киев • УНН
На Сумщине дежурная по железнодорожной станции пострадала от вражеского дрона. Женщину госпитализировали с травмами головы и сотрясением мозга, ее состояние удовлетворительное.
В результате очередной атаки россиян на железнодорожную станцию в Сумской области травмы получила дежурная по станции. Женщину срочно госпитализировали с травмами головы и сотрясением мозга. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное, пишет УНН со ссылкой на "Укрзалізницю".
В результате попадания вражеского дрона вблизи железнодорожной станции в Сумской области пострадала дежурная по станции. Женщину оперативно доставили каретой скорой помощи в Сумскую областную клиническую больницу. Состояние ее здоровья удовлетворительное
В "Укрзалізниці" добавили, что врачи "диагностировали у пострадавшей травмы головы и сотрясение мозга", однако заверили, что сейчас ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
