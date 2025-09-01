рф ударила дроном возле железнодорожной станции на Сумщине, пострадала дежурная

В результате очередной атаки россиян на железнодорожную станцию в Сумской области травмы получила дежурная по станции. Женщину срочно госпитализировали с травмами головы и сотрясением мозга. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное, пишет УНН со ссылкой на "Укрзалізницю".

В результате попадания вражеского дрона вблизи железнодорожной станции в Сумской области пострадала дежурная по станции. Женщину оперативно доставили каретой скорой помощи в Сумскую областную клиническую больницу. Состояние ее здоровья удовлетворительное - сообщил национальный перевозчик.

В "Укрзалізниці" добавили, что врачи "диагностировали у пострадавшей травмы головы и сотрясение мозга", однако заверили, что сейчас ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

