Железную дорогу в Киевской области восстановили после атаки рф: идет работа над сокращением задержек поездов
Киев • УНН
Укрзализныця восстановила поврежденную ночью железнодорожную инфраструктуру в Киевской области. Движение поездов происходит стандартно, работают над сокращением задержек.
Железную дорогу в Киевской области восстановили после ночной атаки рф, как и движение поездов по стандартному маршруту, идет работа над сокращением задержек, сообщили в субботу в Укрзализныце, пишет УНН.
Железнодорожники восстановили поврежденную сегодня ночью вражеской атакой железнодорожную инфраструктуру на Киевщине. Движение поездов через участок происходит стандартным образом. Работаем над сокращением времени задержки в пути поездов, опаздывающих в результате обстрела
Напомним
В результате ночного удара рф была повреждена железнодорожная инфраструктура на Киевщине. Несколько поездов должны были прибыть в Киев с опозданием от двух часов.
На Киевщине в результате обстрела повреждена инфраструктура: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов30.08.25, 06:36 • 2562 просмотра