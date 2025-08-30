Залізницю на Київщині відновили після атаки рф: йде робота над скороченням затримок поїздів
Київ • УНН
Укрзалізниця відновила пошкоджену вночі залізничну інфраструктуру на Київщині. Рух поїздів відбувається стандартно, працюють над скороченням затримок.
Залізничники відновили пошкоджену сьогодні вночі ворожою атакою залізничну інфраструктуру на Київщині. Рух поїздів через ділянку відбувається стандартним чином. Працюємо над скороченням часу затримки в дорозі поїздів, що запізнюються внаслідок обстрілу
Внаслідок нічного удару рф було пошкоджено залізничну інфраструктуру на Київщині. Кілька поїздів мали прибути до Києва із запізненням від двох годин.
