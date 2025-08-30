$41.260.00
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 39730 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 161288 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 136149 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 84275 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 93105 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 58094 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 116509 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 75455 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 71746 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 165341 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Залізницю на Київщині відновили після атаки рф: йде робота над скороченням затримок поїздів

Київ • УНН

 • 594 перегляди

Укрзалізниця відновила пошкоджену вночі залізничну інфраструктуру на Київщині. Рух поїздів відбувається стандартно, працюють над скороченням затримок.

Залізницю на Київщині відновили після атаки рф: йде робота над скороченням затримок поїздів

Залізницю у Київській області відновили після нічної атаки рф, як і рух поїздів за стандартним маршрутом, іде робота над скороченням затримок, повідомили у суботу в Укрзалізниці, пише УНН.

Залізничники відновили пошкоджену сьогодні вночі ворожою атакою залізничну інфраструктуру на Київщині. Рух поїздів через ділянку відбувається стандартним чином. Працюємо над скороченням часу затримки в дорозі поїздів, що запізнюються внаслідок обстрілу

- повідомили в УЗ.

Нагадаємо

Внаслідок нічного удару рф було пошкоджено залізничну інфраструктуру на Київщині. Кілька поїздів мали прибути до Києва із запізненням від двох годин.

На Київщині внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру: "Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів30.08.25, 06:36 • 2514 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство
Українська залізниця
Київ