Суди США винесли понад 4400 рішень про незаконність затримань іммігрантів адміністрацією Трампа

Київ • УНН

 • 30 перегляди

З жовтня минулого року суди США понад 4400 разів визнали незаконним затримання іммігрантів адміністрацією Трампа. Попри судові накази, ICE продовжує утримувати людей, ігноруючи правові норми.

Суди США винесли понад 4400 рішень про незаконність затримань іммігрантів адміністрацією Трампа

Згідно з аналізом судових протоколів, проведеним агентством Reuters, з жовтня минулого року сотні суддів по всій країні понад 4400 разів постановляли, що адміністрація Дональда Трампа незаконно утримує іммігрантів під вартою. Попри масовий юридичний осуд та судові накази про звільнення, імміграційна та митна поліція (ICE) продовжує ув’язнювати людей на невизначений термін, ігноруючи встановлені правові норми. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Конфлікт зосереджений на рішенні адміністрації Трампа відмовитися від багаторічної практики, яка дозволяла іммігрантам, що вже проживають у США, чекати на розгляд своїх справ у суді на волі під заставу. Судді різних рівнів висловлюють жорстке обурення ігноруванням законодавства з боку уряду. Зокрема, окружний суддя США Томас Джонстон із Західної Вірджинії, призначений ще Джорджем Бушем, підкреслив критичність ситуації.

Жахливо, що уряд наполягає на тому, щоб цей Суд переосмислив або повністю ігнорував чинний закон, оскільки він чітко викладений

– заявив Джонстон.

Міністерство внутрішньої безпеки США призупинило роботу через суперечки щодо фінансування14.02.26, 20:59 • 2890 переглядiв

Зі свого боку, представники виконавчої влади вважають такі рішення перешкоджанням державній політиці. Речниця Міністерства внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін заявила, що зростання кількості позовів не є сюрпризом, "особливо після того, як багато суддів-активістів намагалися перешкодити президенту Трампу виконати мандат американського народу щодо масових депортацій".

Наразі кількість людей у центрах затримання ICE сягнула 68 000 осіб, що на 75% більше, ніж на початку минулого року. Білий дім наполягає на законності своїх дій, а речниця Абігейл Джексон запевнила, що адміністрація "працює над законним виконанням мандата президента Трампа щодо забезпечення дотримання федерального імміграційного законодавства".

ICE у США посилює заходи проти активістів за перешкоджання імміграційним рейдам11.02.26, 05:49 • 4927 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Західна Вірджинія
Міністерство національної безпеки США
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
