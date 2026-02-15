$42.990.00
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
17:06 • 12077 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 14252 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 14966 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 16138 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 16526 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 14234 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 14814 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 14774 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14226 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Суды США вынесли более 4400 решений о незаконности задержаний иммигрантов администрацией Трампа

Киев • УНН

 • 4 просмотра

С октября прошлого года суды США более 4400 раз признали незаконным задержание иммигрантов администрацией Трампа. Несмотря на судебные предписания, ICE продолжает удерживать людей, игнорируя правовые нормы.

Суды США вынесли более 4400 решений о незаконности задержаний иммигрантов администрацией Трампа

Согласно анализу судебных протоколов, проведенному агентством Reuters, с октября прошлого года сотни судей по всей стране более 4400 раз постановляли, что администрация Дональда Трампа незаконно удерживает иммигрантов под стражей. Несмотря на массовое юридическое осуждение и судебные приказы об освобождении, иммиграционная и таможенная полиция (ICE) продолжает заключать людей под стражу на неопределенный срок, игнорируя установленные правовые нормы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Конфликт сосредоточен на решении администрации Трампа отказаться от многолетней практики, которая позволяла иммигрантам, уже проживающим в США, ждать рассмотрения своих дел в суде на свободе под залог. Судьи разных уровней выражают жесткое возмущение игнорированием законодательства со стороны правительства. В частности, окружной судья США Томас Джонстон из Западной Вирджинии, назначенный еще Джорджем Бушем, подчеркнул критичность ситуации.

Ужасно, что правительство настаивает на том, чтобы этот Суд переосмыслил или полностью игнорировал действующий закон, поскольку он четко изложен

– заявил Джонстон.

Министерство внутренней безопасности США приостановило работу из-за споров о финансировании14.02.26, 20:59 • 2878 просмотров

Со своей стороны, представители исполнительной власти считают такие решения препятствованием государственной политике. Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин заявила, что рост числа исков не является сюрпризом, "особенно после того, как многие судьи-активисты пытались помешать президенту Трампу выполнить мандат американского народа относительно массовых депортаций".

Сейчас количество людей в центрах задержания ICE достигло 68 000 человек, что на 75% больше, чем в начале прошлого года. Белый дом настаивает на законности своих действий, а пресс-секретарь Абигейл Джексон заверила, что администрация "работает над законным выполнением мандата президента Трампа по обеспечению соблюдения федерального иммиграционного законодательства".

ICE в США усиливает меры против активистов за препятствование иммиграционным рейдам11.02.26, 05:49 • 4927 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Западная Вирджиния
Министерство внутренней безопасности США
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты