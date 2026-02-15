Суды США вынесли более 4400 решений о незаконности задержаний иммигрантов администрацией Трампа

Согласно анализу судебных протоколов, проведенному агентством Reuters, с октября прошлого года сотни судей по всей стране более 4400 раз постановляли, что администрация Дональда Трампа незаконно удерживает иммигрантов под стражей. Несмотря на массовое юридическое осуждение и судебные приказы об освобождении, иммиграционная и таможенная полиция (ICE) продолжает заключать людей под стражу на неопределенный срок, игнорируя установленные правовые нормы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Конфликт сосредоточен на решении администрации Трампа отказаться от многолетней практики, которая позволяла иммигрантам, уже проживающим в США, ждать рассмотрения своих дел в суде на свободе под залог. Судьи разных уровней выражают жесткое возмущение игнорированием законодательства со стороны правительства. В частности, окружной судья США Томас Джонстон из Западной Вирджинии, назначенный еще Джорджем Бушем, подчеркнул критичность ситуации.

Ужасно, что правительство настаивает на том, чтобы этот Суд переосмыслил или полностью игнорировал действующий закон, поскольку он четко изложен – заявил Джонстон.

Со своей стороны, представители исполнительной власти считают такие решения препятствованием государственной политике. Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин заявила, что рост числа исков не является сюрпризом, "особенно после того, как многие судьи-активисты пытались помешать президенту Трампу выполнить мандат американского народа относительно массовых депортаций".

Сейчас количество людей в центрах задержания ICE достигло 68 000 человек, что на 75% больше, чем в начале прошлого года. Белый дом настаивает на законности своих действий, а пресс-секретарь Абигейл Джексон заверила, что администрация "работает над законным выполнением мандата президента Трампа по обеспечению соблюдения федерального иммиграционного законодательства".

