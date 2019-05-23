Суди в Україні розглянули 121 справу про булінг

ukru
17:51 • 35658 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 77689 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 76608 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 79425 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 61738 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 93578 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 148722 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166707 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154009 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 239492 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2 м/с
52 %
756 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Армія Судану просувається у центрі Хартума після захоплення палацу

Армія Судану просувається у центрі Хартума після захоплення палацу

22 березня, 12:30 • 24564 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

22 березня, 12:51 • 70684 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 38473 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 38571 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

16:36 • 49767 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 156671 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 239492 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 204160 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 189279 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 156131 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 38571 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 38473 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 60600 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 37256 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 73213 перегляди
Актуальне
Суди в Україні розглянули 121 справу про булінг

Суди в Україні розглянули 121 справу про булінг

Київ • УНН

 • 13051 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. З дати набрання чинності закону по протидію цькуванню, 19 січня, по 22 травня суди розглянули 121 справу про булінг. Про це передає УНН з посиланням на повідомлення на Facebook-сторінці проекту Міністерства юстиції "Я маю право!".

Так, з них:

у 65 справах було винесено рішення про накладення стягнення:

- у 6 випадках – попередження;
- у 8 випадках – громадські роботи;
- в 1 випадку – зобов‘язання публічно вибачитись;
- у 50 випадках – штраф.

На доопрацювання до органів поліції відправили 31 справу.

У 16 справах було встановлено відсутність складу правопорушення.

У 9 справах суд обмежився усним зауваженням.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Матір київського школяра оштрафували за булінг однокласника

У 9 справах матеріали були складені за ст. 184 КУпАП - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей, однак суд встановив, що це ст. 173-4 КУпАП – булінг (цькування) учасника освітнього процесу. У зв'язку з тим, що суд не може змінювати кваліфікацію, справи були закриті.

При цьому, одне рішення по апеляції скасувало рішення суду першої інстанції.

У 6 справах однією зі сторін були вчителі: у 3 справах вони виступали кривдниками, однак одна з них була закрита (тому що суд встановив відсутність складу правопорушення у діях вчителів), а 2 було відправлено на доопрацювання до органів поліції. У 3 справах вчителів було визнано потерпілими, їх кривдники оштрафовані.

Зазначено, що 9 рішень винесено щодо кібербулінгу - булінгу із застосуванням засобів електронних комунікацій. Найчастіше таке цькування ставалося в Instagram, Viber, Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні стартував безкоштовний онлайн-курс із протидії булінгу

Нагадаємо, 19 січня набрав чинності закон про протидію булінгу.

Закон встановлює систему штрафів за цькування. Вчинення булінгу неповнолітньої чи малолітньої особи буде каратися штрафом від 850 до 1700 грн або громадськими роботами від 20 до 40 годин. Знущання, вчинені повторно упродовж року після або групою осіб, каратимуться штрафом у розмірі від 1700 до 3400 грн або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин.

У разі цькування неповнолітніми від 14 до 16 років, відповідатимуть їх батьки або особи, що їх заміняють. До них застосовуватимуть покарання у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,009.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,986.21