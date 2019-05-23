Суди в Україні розглянули 121 справу про булінг

Так, з них:

у 65 справах було винесено рішення про накладення стягнення:

- у 6 випадках – попередження;

- у 8 випадках – громадські роботи;

- в 1 випадку – зобов‘язання публічно вибачитись;

- у 50 випадках – штраф.

На доопрацювання до органів поліції відправили 31 справу.

У 16 справах було встановлено відсутність складу правопорушення.

У 9 справах суд обмежився усним зауваженням.

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У 9 справах матеріали були складені за ст. 184 КУпАП - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей, однак суд встановив, що це ст. 173-4 КУпАП – булінг (цькування) учасника освітнього процесу. У зв'язку з тим, що суд не може змінювати кваліфікацію, справи були закриті.

При цьому, одне рішення по апеляції скасувало рішення суду першої інстанції.

У 6 справах однією зі сторін були вчителі: у 3 справах вони виступали кривдниками, однак одна з них була закрита (тому що суд встановив відсутність складу правопорушення у діях вчителів), а 2 було відправлено на доопрацювання до органів поліції. У 3 справах вчителів було визнано потерпілими, їх кривдники оштрафовані.

Зазначено, що 9 рішень винесено щодо кібербулінгу - булінгу із застосуванням засобів електронних комунікацій. Найчастіше таке цькування ставалося в Instagram, Viber, Telegram.

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Нагадаємо, 19 січня набрав чинності закон про протидію булінгу.

Закон встановлює систему штрафів за цькування. Вчинення булінгу неповнолітньої чи малолітньої особи буде каратися штрафом від 850 до 1700 грн або громадськими роботами від 20 до 40 годин. Знущання, вчинені повторно упродовж року після або групою осіб, каратимуться штрафом у розмірі від 1700 до 3400 грн або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин.

У разі цькування неповнолітніми від 14 до 16 років, відповідатимуть їх батьки або особи, що їх заміняють. До них застосовуватимуть покарання у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.