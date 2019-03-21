Матір київського школяра оштрафували за булінг однокласника
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Києві жінку оштрафували за те, що її син знущався над однокласником. Працівники поліції склали адмінпротокол за фактом булінгу. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.
Суд призначив покарання матері неповнолітнього у вигляді штрафу. За те, що син київлянки ображав і бив однокласника, жінка заплатить штраф - 850 гривень.
"До співробітників Шевченківського управління поліції із заявою звернулися батьки школяра. Правоохоронцям вони розповіли, що однокласник б’є їхнього сина, при цьому нецензурно висловлюється у його адресу в присутності інших. Правоохоронці поспілкувались із учнями та батьками, а також із викладачами закладу. Педагоги повідомили, що адміністрація школи неодноразово проводила з батьками порушника бесіди щодо поведінки їхнього сина під час уроків та використання нецензурної лексики", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, в Україні суди винесли вже 7 постанов щодо булінгу.