Мать киевского школьника оштрафовали за буллинг одноклассника

Суд назначил наказание матери несовершеннолетнего в виде штрафа. За то, что сын киевлянки оскорблял и бил одноклассника, женщина заплатит штраф - 850 гривен.

"К сотрудникам Шевченковского управления полиции с заявлением обратились родители школьника. Правоохранителям они рассказали, что одноклассник бьет их сына, при этом нецензурно выражается в его адрес в присутствии других. Правоохранители пообщались с учениками и родителями, а также с преподавателями заведения. Педагоги сообщили, что администрация школы неоднократно проводила с родителями нарушителя беседы о поведении их сына во время уроков и использования нецензурной лексики", - сообщили в полиции.

Напомним, в Украине суды вынесли уже 7 постановлений по буллингу.