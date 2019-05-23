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Суды в Украине рассмотрели 121 дело о буллинге

Суды в Украине рассмотрели 121 дело о буллинге

Киев  •  УНН

 • 13051 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. С даты вступления в силу закона по противодействии травле, 19 января, по 22 мая суды рассмотрели 121 дело о буллинге. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение на Facebook-странице проекта Министерства юстиции "Я имею право!".

Так, из них:

в 65 делах было вынесено решение о наложении взыскания:

- в 6 случаях - предупреждение;
- в 8 случаях - общественные работы;
- в 1 случае - обязательство публично извиниться;
- в 50 случаях - штраф.

На доработку в органы полиции отправили 31 дело.

В 16 делах было установлено отсутствие состава правонарушения.

В 9 делам суд ограничился устным замечанием.

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В 9 делам материалы были составлены по ст. 184 КУоАП - невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, однако суд установил, что это ст. 173-4 КУоАП - буллинг (травля) участника образовательного процесса. В связи с тем, что суд не может изменять квалификацию, дела были закрыты.

При этом, одно решение по апелляции отменило решение суда первой инстанции.

В 6 делам одной из сторон были учителя: в 3 делах они выступали обидчиками, однако одна из них была закрыта (так как суд установил отсутствие состава правонарушения в действиях учителей), а 2 был отправлен на доработку в органы полиции. В 3 делах учителей были признаны потерпевшими, их обидчики оштрафованы.

Отмечено, что 9 решений вынесено по кибербуллингу - буллинг с применением средств электронных коммуникаций. Чаще всего такая травля происходила в Instagram, Viber, Telegram.

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Напомним, 19 января вступил в силу закон о противодействии буллингу.

Закон устанавливает систему штрафов за травлю. Совершение буллинга несовершеннолетнего или малолетнего лица будет наказываться штрафом от 850 до 1700 грн или общественными работами от 20 до 40 часов. Издевательства, совершенные повторно в течение года после или группой лиц, будут караться штрафом в размере от 1700 до 3400 грн или общественными работами на срок от 40 до 60 часов.

В случае травли несовершеннолетними от 14 до 16 лет, будут отвечать их родители или лица, их заменяющие. К ним применять наказание в виде штрафа от 850 до 1700 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

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