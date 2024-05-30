Суд залишив ексзаступника секретаря РНБО Гладковського під заочним арештом
Київ • УНН
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під заочним арештом колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, який підозрюється в нанесенні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під заочним арештом колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який є підозрюваним у справі щодо завдання збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
30 травня 2024 року колегія суддів Апеляційної палати ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення слідчого судді ВАКС від 13.05.2024, яким колишньому Першому заступнику секретаря РНБО обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Повідомляється, що суд погодився з доводами прокурора САП та залишив без змін запобіжний захід указаному обвинуваченому.
Нагадаємо
13 травня ВАКС обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря РНБО Гладковському у вигляді заочного арешту.
19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував колишнього першого заступника секретаря РНБО з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави.
21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу і він вийшов зі СІЗО.
У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук.
САП повідомляє, що 16 квітня 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення у розшук колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.
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