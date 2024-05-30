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Суд арештував ексвійськкома Борисова з можливістю внесення застави у розмірі 140 млн грн

Суд арештував ексвійськкома Борисова з можливістю внесення застави у розмірі 140 млн грн

Київ • УНН

 • 21739 перегляди

Суд заарештував колишнього Одеського військового комісара Євгена Борисова з можливістю внесення застави в розмірі 140 мільйонів гривень за підозрою в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 мільйонів гривень.

Суд арештував з  можливістю внесення застави у розмірі 140 млн грн колишнього одеського військкома Євгена Борисова за підозрою у новій справі  щодо організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн грн. Про це журналісту УНН повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

Розглянувши клопотання прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону суд обрав колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою у виді застави в розмірі 140 млн гривень 

- повідомили в прокуратурі.

Доповнення

28 травня у Києві на виході із СІЗО працівники ДБР повторно затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова через інформацію, що після сплати застави він планував виїхати за кордон.

Йому було повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн гривень (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 КК України).

29 травня до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова за підозрою в незаконному збагаченні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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