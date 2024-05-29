Справу щодо одеського військкома Борисова передали до суду
Київ • УНН
Колишньому керівнику Одеського обласного ТЦК та СП, обвинуваченому в незаконному збагаченні на суму понад 140 мільйонів гривень, загрожує до 10 років позбавлення волі.
До суду скерували обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом незаконного збагачення. Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, проте деталі справи свідчать - йдеться про Євгена Борисова. Про це з посиланням на ДБР пише УНН.
Деталі
У ході розслідування було встановлено факти придбання членами сімʼї фігуранта дороговартісних автомобілів з подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном, загалом на суму понад 190 мільйонів гривень.
Різниця між вартістю набутих активів та законними доходами фігуранта та членів його сімʼї складає понад 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами. Фігурант обвинувачується у ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення)
Посадовцю загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Доповнення
Євген Борисов вийшов під заставу у 12 млн грн і планував переховуватись від слідства за кордоном. Проте працівники ДБР затримали його після виходу із слідчого ізолятора та повідомили про нову підозру в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).
Нагадаємо
У квітні правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки