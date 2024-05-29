Дело в отношении одесского военкома Борисова передали в суд

В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту незаконного обогащения. Правоохранители не называют имя подозреваемого, о том детали дела свидетельствуют - речь идет о Евгении Борисове. Об этом со ссылкой на ГБР пишет УНН.

Детали

В ходе расследования были установлены факты приобретения членами семьи фигуранта дорогостоящих автомобилей с последующим перемещением за границу, а также факты приобретения элитной недвижимости за рубежом, всего на сумму более 190 миллионов гривен.

Разница между стоимостью приобретенных активов и законными доходами фигуранта и членов его семьи составляет более 140 миллионов гривен. Происхождение этих средств не подтверждается никакими документами. фигурант обвиняется в ст. 368-5 УК Украины (Незаконное обогащение) - резюмировали в ГБР.

Должностному лицу грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Дополнение

Евгений Борисов вышел под залог в 12 млн грн и планировал скрываться от следствия за границей. Однако работники ГБР задержали его после выхода из следственного изолятора и сообщили о новом подозрении в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Напомним

В апреле правоохранители завершили расследование уголовного производства в отношении незаконного обогащения бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки