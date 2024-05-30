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Суд арестовал экс-военкома Борисова с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн

Суд арестовал экс-военкома Борисова с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 14:37  •  543 просмотра

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Суд арестовал бывшего Одесского военного комиссара Евгения Борисова с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен по подозрению в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 миллионов гривен.

Суд арестовал с  возможностью внесения залога в размере 140 млн грн бывшего одесского военкома Евгения Борисова по подозрению в новом деле по организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщили в специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона.

Рассмотрев ходатайство прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона суд избрал бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой в виде залога в размере 140 млн гривен 

- сообщили в прокуратуре.

Дополнение

28 мая в Киеве на выходе из СИЗО работники ГБР повторно задержали экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова из-за информации, что после уплаты залога он планировал выехать за границу.

Ему было сообщено о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривен (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

29 мая в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова по подозрению в незаконном обогащении.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
odessaОдесса
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