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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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visshii-antikorruptsionnii-sud-ukrainiВысший антикоррупционный суд Украины
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
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29 мая 2024, 11:15  •  156119 просмотра

Суд оставил экс заместителя секретаря СНБО Гладковского под заочным арестом

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под заочным арестом бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, который подозревается в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн грн.

Криминал и ЧП •   •  6619 просмотра
Суд оставил экс заместителя секретаря СНБО Гладковского под заочным арестом

Враг наращивает интенсивность штурмовых действий на Кураховском и Северском направлениях - Генштаб

Противник увеличил интенсивность штурмовых действий на Кураховском и Северском направлениях, ожесточенные бои продолжаются в таких районах, как Красногоровка и Раздолевка, в то время как украинские военнослужащие наносят огневой урон и принимают меры для предотвращения прорыва обороны.

Война •   •  7667 просмотра
Враг наращивает интенсивность штурмовых действий на Кураховском и Северском направлениях - Генштаб

Поступления валютной выручки через одесские порты увеличились до 55 млрд долларов

Распоряжением Одесской областной администрации № 19 поступление иностранной валюты в бюджет Украины увеличено до 55 млрд долл. за счет улучшения финансовой дисциплины.

Экономика •   •  8353 просмотра
Поступления валютной выручки через одесские порты увеличились до 55 млрд долларов

Комитет ПАСЕ призывает страны ЕС продлить временную защиту беженцам из Украины

Миграционная комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы призвала европейские страны продлить временную защиту, предоставляемую украинским беженцам, или найти новые способы их законного пребывания, обеспечив их безопасное присутствие и облегчив доступ к существующим правилам.

Общество •   •  7503 просмотра
Комитет ПАСЕ призывает страны ЕС продлить временную защиту беженцам из Украины

Глава МИД Норвегии: Украина может применить оружие с Запада против россии в россии

Министр иностранных дел Норвегии Аспен Барт Эде заявил, что Украина по международному праву в рамках защиты своей территории имеет право "атаковать Россию внутри России".

Война •   •  8536 просмотра
Глава МИД Норвегии: Украина может применить оружие с Запада против россии в россии

Инфляция, несмотря на войну, остается на низком уровне: Национальный банк Украины объяснил почему

В марте и апреле рост потребительских цен в Украине замедлился до 3,2%. Достижение соответствующего показателя связано с рядом факторов, о которых говорится в отчете НБУ.

Экономика •   •  6611 просмотра
Инфляция, несмотря на войну, остается на низком уровне: Национальный банк Украины объяснил почему

Суд арестовал экс-военкома Борисова с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн

Суд арестовал бывшего Одесского военного комиссара Евгения Борисова с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен по подозрению в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  6748 просмотра
Суд арестовал экс-военкома Борисова с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн

Bloomberg: в Швеции готовы заблокировать импорт российского газа, если Венгрия помешает санкциям ЕС

Швеция угрожает в одностороннем порядке заблокировать импорт российского сжиженного природного газа, если Венгрия будет препятствовать санкциям ЕС в отношении российского СПГ.

Новости Мира •   •  8351 просмотра
Bloomberg: в Швеции готовы заблокировать импорт российского газа, если Венгрия помешает санкциям ЕС

Уже 10-й случай за май: из Тисы достали тело еще одного утопленника

Тело 10-го утонувшего с начала мая человека было извлечено из реки Тиса румынскими пограничниками недалеко от украинского населенного пункта Большой Бычков.

Общество •   •  8513 просмотра
Уже 10-й случай за май: из Тисы достали тело еще одного утопленника

Конкуренция за квалифицированных специалистов способствует повышению зарплат - НБУ

Из-за войны наблюдается значительная нехватка персонала и конкуренция за квалифицированных работников, что создает условия для повышения заработной платы, но напряженная ситуация на рынке труда сохранится еще некоторое время.

Экономика •   •  8420 просмотра
Конкуренция за квалифицированных специалистов способствует повышению зарплат - НБУ