Суд оставил экс заместителя секретаря СНБО Гладковского под заочным арестом

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под заочным арестом бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который является подозреваемым по делу о нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн грн Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

30 мая 2024 года коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты на решение следственного судьи ВАКС от 13.05.2024, которым бывшему первому заместителю секретаря СНБО избрана мера пресечения в виде содержания под стражей - говорится в сообщении.

Сообщается, что суд согласился с доводами прокурора САП и оставил без изменений меру пресечения указанному обвиняемому.

Напомним

13 мая ВАКС избрал меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Гладковскому в виде заочного ареста.

19 октября 2019 года ВАКС арестовал бывшего первого заместителя секретаря СНБО с альтернативой внесения 10,6 млн грн залога.

21 октября 2019 года за него внесли залог и он вышел из СИЗО.

В марте 2022 года суд обратил залог в пользу ВСУ, и изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого, обвиняемый перестал появляться на судебных заседаниях, а по информации НАБУ и САП, вообще выехал за границу. Следовательно, его объявили в розыск.

САП сообщает, что 16 апреля 2024 года коллегия судей вас удовлетворила ходатайство прокурора САП об объявлении в розыск бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

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