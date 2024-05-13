Колишнього заступника секретаря РНБО Гладковського заочно заарештовано
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд заочно видав ордер на арешт колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, якого звинувачують у завданні державі збитків на суму $17,44 млн через зловживання службовим становищем.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря РНБО у вигляді заочного арешту, повідомили у САП у понеділок, пише УНН.
Як повідомили УНН джерела, ідеться про (Олега) Гладковського старшого.
Деталі
"13 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому першому заступнику секретаря РНБО, який спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн", - повідомили у САП.
У САП вказали, що під час досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме - ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".
У жовтні 2019 році повідомлено про підозру колишньому першому заступнику секретаря РНБО. У квітні 2020 року - ексзаступнику міністра оборони та директору департаменту Міністерства оборони. Вказаним особам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України.
02.07.2021 обвинувальний акт у справі скеровано до ВАКС для розгляду по суті.
16.04.2024 колегія суддів ВАКС, зваживши на неявки обвинуваченого у судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перебування клопотання прокурора САП про оголошення у розшук колишнього першого заступника секретаря РНБО.
Експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського оголосили в розшук16.04.24, 17:41 • 19047 переглядiв