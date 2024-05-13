Бывший заместитель секретаря СНБО Гладковский заочно арестован

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО в виде заочного ареста, сообщили в САП в понедельник, пишет УНН.

Как сообщили УНН источники, речь идет о (Олеге) Гладковском старшем.

Детали

"13 мая 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему первому заместителю секретаря СНБО, который совместно с бывшим заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн грн", - сообщили в САП.

В САП указали, что во время досудебного расследования установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно - ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

В октябре 2019 году сообщено о подозрении бывшему первому заместителю секретаря СНБО. В апреле 2020 года - экс-заместителю министра обороны и директору департамента Министерства обороны. Указанным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

02.07.2021 обвинительный акт по делу направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

16.04.2024 коллегия судей ВАКС, учитывая неявки обвиняемого в судебные заседания и наличие подтвержденной информации о пребывании ходатайства прокурора САП об объявлении в розыск бывшего первого заместителя секретаря СНБО.

Экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского объявили в розыск