Экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского объявили в розыск

НАБУ объявило в розыск экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, обвиняемого в злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАБУ.

НАБУ разыскивает бывшего первого заместителя секретаря СНБО, обвиняемого в злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии - говорится в сообщении.

Сообщается, что он совместно с экс-заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по незаконно увеличенным ценам.

Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 17 млн грн.

Так, 19 октября 2019 года ВАКС арестовал бывшего первого заместителя секретаря СНБО с альтернативой внесения 10,6 млн грн залога.

21 октября 2019 года за него внесли залог и он вышел из СИЗО.

В марте 2022 года суд обратил залог в пользу ВСУ, и изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого, обвиняемый перестал появляться на судебных заседаниях, а по информации НАБУ и САП, вообще выехал за границу. Следовательно, его объявили в розыск.

САП сообщает, что 16 апреля 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП об объявлении в розыск бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

"Суд учел неявки обвиняемого в судебные заседания и наличие подтвержденной информации о пребывании указанного лица за рубежом и удовлетворил ходатайство", - информирует САП.