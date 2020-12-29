Суд продовжив арешт "луцькому терористу"

"29 грудня 2020 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області Ігорем Ясельським було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто до 2 лютого 2021 року включно, підозрюваному у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.147 ч.1 ст. 258, ст. 348, ч.1 2 ст. 263 , ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України, а саме: захоплення заручників, терористичний акт, замах на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Пізніше, о 9:25, він зателефонував у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Заступник очільника МВС Антон Геращенко назвав ім’я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош. Із терористом велися довгі переговори, участь у яких, зокрема, брав і президент Володимир Зеленський. Глава держави навіть виконав вимогу "луцького терориста" і записав відеозвернення.

Невдовзі після цього правоохоронцям нарешті вдалося звільнити всіх заручників. Вони виявилися живими та неушкодженими. А Максима Кривоша у результаті спецоперації затримала поліція. Опубліковане відеозвернення Зеленський з Facebook видалив.

Вже 22 липня Кривошу було повідомлено про підозру за чотирма статтями. А 23 липня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.