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Суд продовжив арешт "луцькому терористу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Луцький міськрайонний суд Волинської області продовжив тримання під вартою Максиму Кривошу, якого підозрюють у захопленні автобуса із заручниками у Луцьку. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.

Суд продовжив арешт "луцькому терористу"

"29 грудня 2020 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області Ігорем Ясельським було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто до 2 лютого 2021 року включно, підозрюваному у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.147 ч.1 ст. 258, ст. 348, ч.1 2 ст. 263 , ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України, а саме: захоплення заручників, терористичний акт, замах на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Пізніше, о 9:25, він зателефонував у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Заступник очільника МВС Антон Геращенко назвав ім’я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош. Із терористом велися довгі переговори, участь у яких, зокрема, брав і президент Володимир Зеленський. Глава держави навіть виконав вимогу "луцького терориста" і записав відеозвернення.

Невдовзі після цього правоохоронцям нарешті вдалося звільнити всіх заручників. Вони виявилися живими та неушкодженими. А Максима Кривоша у результаті спецоперації затримала поліція. Опубліковане відеозвернення Зеленський з Facebook видалив.

Вже 22 липня Кривошу було повідомлено про підозру за чотирма статтями. А 23 липня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Українські Національні Новини

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