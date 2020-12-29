Суд продлил арест "луцкому террористу"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Луцкий горрайонный суд Волынской области продлил содержание под стражей Максиму Кривошу, которого подозревают в захвате автобуса с заложниками в Луцке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"29 декабря 2020 гоа следственным судьей Луцкого горрайонного суда Волынской области Игорем Ясельским была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, то есть до 2 февраля 2021 года включительно, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.147 ч. 1 ст. 258, ст. 348, ч.1 2 ст. 263, ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, а именно: захват заложников, террористический акт, покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием и взрывными устройствами", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. Позже, в 9:25, он позвонил в полицию, представился именем Максим Плохой. Заместитель главы МВД Антон Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривош. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принимал и президент Владимир Зеленский. Глава государства также выполнил требование "луцкого террориста" и записал видеообращение.
Вскоре после этого правоохранителям наконец удалось освободить всех заложников. Они оказались живыми и невредимыми. А Максима Кривоша в результате спецоперации задержала полиция. Опубликованное видеообращение Зеленский с Facebook удалил.
Уже 22 июля Кривошу было сообщено о подозрении по четырем статьям. А 23 июля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.