"Луцькому терористу" повідомили про підозру

“... повідомлено громадянину про підозру у вчиненні терористичного акту, захопленні та триманні осіб як заручників з погрозою знищення людей, посяганні на життя працівника правоохоронного органу, а також у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік захопив у Луцьку рейсовий автобус приміського сполучення з пасажирами та утримував їх упродовж дня, висуваючи вимоги до Президента України та інших високопосадовців.

У процесі перемовин він кинув у бік правоохоронців гранату, посягаючи на їхні життя. Після затримання у нього вилучено цілий арсенал зброї та вибухівки: автомат “АКС-74У”, револьвер, ручні гранати наступальної дії “РГД-5”, наголосили в Офісі.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Групу процесуальних керівників у провадженні очолює прокурор Волинської області.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.

Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.

Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната. Пізніше правоохоронці показали фото цього арсеналу.