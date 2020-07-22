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"Луцкому террористу" сообщили о подозрении

"Луцкому террористу" сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 14480 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Максиму Кривошу, который 21 июля захватил заложников в Луцке, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора Украины.

"... сообщено гражданину о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина захватил в Луцке рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами и удерживал их в течение дня, выдвигая требования к Президенту Украины и другим чиновникам.

В процессе переговоров он бросил в сторону правоохранителей гранату, посягая на их жизнь. После задержания у него изъят целый арсенал оружия и взрывчатки: автомат "АКС-74У", пистолет, гранаты наступательного действия "РГД-5", отметили в Офисе.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Группу процессуальных руководителей в производстве возглавляет прокурор Волынской области.

Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.

Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.

Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.

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