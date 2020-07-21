Усі цілі: Аваков показав відео зі звільненими заручниками
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив відео із заручниками, яких вивели з автобуса, захопленого Максимом Кривошем сьогодні в центрі Луцька, передає УНН з посиланням на Twitter міністра.
Так, на відео люди йдуть у супроводі силовиків. Наразі невідомо, чи є серед них постраждалі.
На відео - близько 10 осіб.
Згодом міністр додав, що усі цілі.
"Луцьк. Усі цілі", - написав Аваков.
Всё pic.twitter.com/p75Nf2WhAg— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.
В автобусі перебувало близько 20 заручників. Постраждалих поки немає.
Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк на тлі захоплення заручників в автобусі у центрі міста.