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Усі цілі: Аваков показав відео зі звільненими заручниками

Усі цілі: Аваков показав відео зі звільненими заручниками

Київ • УНН

 • 23621 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив відео із заручниками, яких вивели з автобуса, захопленого Максимом Кривошем сьогодні в центрі Луцька, передає УНН з посиланням на Twitter міністра.

Так, на відео люди йдуть у супроводі силовиків. Наразі невідомо, чи є серед них постраждалі.

На відео - близько 10 осіб.

Згодом міністр додав, що усі цілі.

"Луцьк. Усі цілі", - написав Аваков.

Всё pic.twitter.com/p75Nf2WhAg

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.

В автобусі перебувало близько 20 заручників. Постраждалих поки немає.

Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк на тлі захоплення заручників в автобусі у центрі міста.

Українські Національні Новини

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