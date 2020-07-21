Все целы: Аваков показал видео с освобожденными заложниками
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал видео с заложниками, которых вывели из автобуса, захваченного Максимом Кривошем сегодня в центре Луцка, передает УНН со ссылкой на Twitter министра.
Так, на видео люди идут в сопровождении силовиков. Пока неизвестно, есть ли среди них пострадавшие.
На видео - около 10 человек.
Впоследствии министр добавил, что все целые.
"Луцк. Все целы", - написал Аваков.
всё pic.twitter.com/p75Nf2WhAg- Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.
В автобусе находилось около 20 заложников. Пострадавших пока нет.
Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков срочно вылетел в Луцк на фоне захвата заложников в автобусе в центре города.