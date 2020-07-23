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Суд взяв під варту "луцького терориста" Кривоша

Суд взяв під варту "луцького терориста" Кривоша

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Луцький міськрайонний суд Волинської області взяв під варту Максима Кривоша, який 21 липня захоплював заручників у Луцьку, передає кореспондент УНН.

“Клопотання задовольнити. Застосувати до Кривоша запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, тобто до 18 вересня включно без визначення розміру застави”, — сказав суддя.

Нагадаємо, напередодні про підозру повідомили Максиму Кривошу, який 21 липня захопив заручників у Луцьку. Запобіжний захід йому повинні обирати також 23 липня.

Як повідомляв УНН, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.

Правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.

Українські Національні Новини

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