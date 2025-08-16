Сцена готова: ЗМІ показали підготовку до пресконференції Трампа і путіна

Поки президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін ведуть переговори щодо війни в Україні, у залі вже встановили трибуни з гербом президента США та розмістили прапори обох країн, натякаючи на ймовірну спільну пресконференцію. Проте офіційного підтвердження поки немає. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

У той час як переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером володимиром путіним тривають, журналісти та глядачі отримали перші кадри з місця майбутнього брифінгу. На сцені вже встановлено дві трибуни, кожна з яких прикрашена гербом президента США, а також розміщено американські та російські прапори.

"Історичне": Білий дім показав нове фото зустрічі Трампа і путіна

Така декорація створює враження, що після зустрічі може відбутися спільна пресконференція обох лідерів. Однак офіційного підтвердження цього сценарію поки немає, і все залежатиме від перебігу переговорів.

Джерела наголошують, що формат виступу може змінитися в останню хвилину: сторони можуть виступити окремо або взагалі обмежитися письмовими заявами. Проте символічна присутність прапорів і подвійних трибун уже викликала значний інтерес у світових медіа, адже будь-який спільний публічний вихід двох президентів стане гучною подією на міжнародній арені.

Нагадаємо

Західні ЗМІ, зокрема Reuters, CNN та The New York Times, описали зустріч Дональда Трампа з володимиром путіним на Алясці як дуже теплу та дружню. NBC підкреслило контраст з зустріччю Трампа та Зеленського.