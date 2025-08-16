$41.450.06
20:15
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Сцена готова: ЗМІ показали підготовку до пресконференції Трампа і путіна

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Під час переговорів Трампа та путіна встановлено трибуни з гербом США та прапорами обох країн, що натякає на спільну пресконференцію. Офіційного підтвердження поки немає, формат виступу може змінитися.

Сцена готова: ЗМІ показали підготовку до пресконференції Трампа і путіна

Поки президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін ведуть переговори щодо війни в Україні, у залі вже встановили трибуни з гербом президента США та розмістили прапори обох країн, натякаючи на ймовірну спільну пресконференцію. Проте офіційного підтвердження поки немає. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

У той час як переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером володимиром путіним тривають, журналісти та глядачі отримали перші кадри з місця майбутнього брифінгу. На сцені вже встановлено дві трибуни, кожна з яких прикрашена гербом президента США, а також розміщено американські та російські прапори.

"Історичне": Білий дім показав нове фото зустрічі Трампа і путіна16.08.25, 00:07 • 1288 переглядiв

Така декорація створює враження, що після зустрічі може відбутися спільна пресконференція обох лідерів. Однак офіційного підтвердження цього сценарію поки немає, і все залежатиме від перебігу переговорів.

Джерела наголошують, що формат виступу може змінитися в останню хвилину: сторони можуть виступити окремо або взагалі обмежитися письмовими заявами. Проте символічна присутність прапорів і подвійних трибун уже викликала значний інтерес у світових медіа, адже будь-який спільний публічний вихід двох президентів стане гучною подією на міжнародній арені.

Нагадаємо

Західні ЗМІ, зокрема Reuters, CNN та The New York Times, описали зустріч Дональда Трампа з володимиром путіним на Алясці як дуже теплу та дружню. NBC підкреслило контраст з зустріччю Трампа та Зеленського.

Степан Гафтко

Політика
Володимир Путін
Аляска
The New York Times
Reuters
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна