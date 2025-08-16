$41.450.06
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 2446 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 6196 перегляди
Трамп та путін зустрілись на Алясці
18:26 • 12895 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 87023 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 137255 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 79992 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 132820 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та putіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55209 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 80800 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
"Історичне": Білий дім показав нове фото зустрічі Трампа і путіна

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Білий дім оприлюднив нове фото зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна, підписавши його як "історичне". На світлині лідери крокують по червоній доріжці.

"Історичне": Білий дім показав нове фото зустрічі Трампа і путіна

Білий дім оприлюднив ще одне фото із зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора із підписом "історичне", передає УНН.

На світлині, яку поширив Білий дім, путін і Трамп крокують по червоній доріжці.

Раніше Білий дім вже опублікував світлину з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним.

Нагадування

Президент США Дональд Трамп і глава кремля володимир путін розпочали переговори на Алясці.

Зустріч стартувала після прибуття Трампа і путіна на Аляску, де вони одночасно вийшли зі своїх літаків, зустрілися і потисли руки. На зустріч вони поїхали в одному авто.

Високопоставлений чиновник Білого дому раніше повідомив, що до президента США Дональда Трампа на сьогоднішню першу зустріч з главою кремля володимиром путіним та його радниками приєднаються державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф.

Антоніна Туманова

