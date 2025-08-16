"Історичне": Білий дім показав нове фото зустрічі Трампа і путіна
Київ • УНН
Білий дім оприлюднив нове фото зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна, підписавши його як "історичне". На світлині лідери крокують по червоній доріжці.
Білий дім оприлюднив ще одне фото із зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора із підписом "історичне", передає УНН.
На світлині, яку поширив Білий дім, путін і Трамп крокують по червоній доріжці.
Раніше Білий дім вже опублікував світлину з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним.
Нагадування
Президент США Дональд Трамп і глава кремля володимир путін розпочали переговори на Алясці.
Зустріч стартувала після прибуття Трампа і путіна на Аляску, де вони одночасно вийшли зі своїх літаків, зустрілися і потисли руки. На зустріч вони поїхали в одному авто.
Високопоставлений чиновник Білого дому раніше повідомив, що до президента США Дональда Трампа на сьогоднішню першу зустріч з главою кремля володимиром путіним та його радниками приєднаються державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф.