20:15 • 2410 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 2734 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11 • 6360 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 12979 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 87113 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 137357 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 80028 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 132891 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55226 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 80809 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
"Историческое": Белый дом показал новое фото встречи Трампа и путина

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Белый дом обнародовал новое фото встречи Дональда Трампа и владимира путина, подписав его как "историческое". На снимке лидеры шагают по красной дорожке.

"Историческое": Белый дом показал новое фото встречи Трампа и путина

Белый дом обнародовал еще одно фото со встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора с подписью "историческое", передает УНН.

На фотографии, которую распространил Белый дом, путин и Трамп шагают по красной дорожке.

Ранее Белый дом уже опубликовал фотографию с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным.

Напоминание

Президент США Дональд Трамп и глава кремля владимир путин начали переговоры на Аляске.

Встреча стартовала после прибытия Трампа и путина на Аляску, где они одновременно вышли из своих самолетов, встретились и пожали руки. На встречу они поехали в одном автомобиле.

Высокопоставленный чиновник Белого дома ранее сообщил, что к президенту США Дональду Трампу на сегодняшнюю первую встречу с главой кремля владимиром путиным и его советниками присоединятся государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф.

Антонина Туманова

политика
Владимир Путин
Аляска
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты