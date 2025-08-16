"Историческое": Белый дом показал новое фото встречи Трампа и путина
Киев • УНН
Белый дом обнародовал новое фото встречи Дональда Трампа и владимира путина, подписав его как "историческое". На снимке лидеры шагают по красной дорожке.
Белый дом обнародовал еще одно фото со встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора с подписью "историческое", передает УНН.
На фотографии, которую распространил Белый дом, путин и Трамп шагают по красной дорожке.
Ранее Белый дом уже опубликовал фотографию с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным.
Напоминание
Президент США Дональд Трамп и глава кремля владимир путин начали переговоры на Аляске.
Встреча стартовала после прибытия Трампа и путина на Аляску, где они одновременно вышли из своих самолетов, встретились и пожали руки. На встречу они поехали в одном автомобиле.
Высокопоставленный чиновник Белого дома ранее сообщил, что к президенту США Дональду Трампу на сегодняшнюю первую встречу с главой кремля владимиром путиным и его советниками присоединятся государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф.