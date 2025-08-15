Зустріч Трампа з путіним: Білий дім опублікував офіційне фото

Білий дім опублікував світлину з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним. Фото було опубліковане на сторінці Білого дому в соцмережі "Х", пише УНН.

Деталі

Прагнення до миру - йдеться коротко під світлиною.

Нагадування

Президент США Дональд Трамп і глава кремля володимир путін розпочали переговори на Алясці.

Зустріч стартувала після прибуття Трампа і путіна на Аляску, де вони одночасно вийшли зі своїх літаків, зустрілися і потисли руки. На зустріч вони поїхали в одному авто.

Високопоставлений чиновник Білого дому раніше повідомив, що до президента США Дональда Трампа на сьогоднішню першу зустріч з главою кремля володимиром путіним та його радниками приєднаються державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф.