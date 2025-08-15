Встреча Трампа с путиным: Белый дом опубликовал официальное фото

Белый дом опубликовал фотографию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина. Фото было опубликовано на странице Белого дома в соцсети "Х", пишет УНН.

Детали

Стремление к миру - говорится кратко под фотографией.

Напоминание

Президент США Дональд Трамп и глава кремля владимир путин начали переговоры на Аляске.

Встреча стартовала после прибытия Трампа и Путина на Аляску, где они одновременно вышли из своих самолетов, встретились и пожали руки. На встречу они поехали в одном автомобиле.

Высокопоставленный чиновник Белого дома ранее сообщил, что к президенту США Дональду Трампу на сегодняшнюю первую встречу с главой кремля владимиром путиным и его советниками присоединятся государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф.