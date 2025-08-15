Встреча Трампа с путиным: Белый дом опубликовал официальное фото
Киев • УНН
Белый дом опубликовал фотографию встречи Дональда Трампа и владимира путина на Аляске. Президенты прибыли одновременно, пожали руки и поехали вместе в одном авто.
Белый дом опубликовал фотографию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина. Фото было опубликовано на странице Белого дома в соцсети "Х", пишет УНН.
Детали
Стремление к миру
Напоминание
Президент США Дональд Трамп и глава кремля владимир путин начали переговоры на Аляске.
Встреча стартовала после прибытия Трампа и Путина на Аляску, где они одновременно вышли из своих самолетов, встретились и пожали руки. На встречу они поехали в одном автомобиле.
Высокопоставленный чиновник Белого дома ранее сообщил, что к президенту США Дональду Трампу на сегодняшнюю первую встречу с главой кремля владимиром путиным и его советниками присоединятся государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф.