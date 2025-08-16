Сцена готова: СМИ показали подготовку к пресс-конференции Трампа и путина

Пока президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин ведут переговоры о войне в Украине, в зале уже установили трибуны с гербом президента США и разместили флаги обеих стран, намекая на вероятную совместную пресс-конференцию. Однако официального подтверждения пока нет. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

В то время как переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером владимиром путиным продолжаются, журналисты и зрители получили первые кадры с места будущего брифинга. На сцене уже установлены две трибуны, каждая из которых украшена гербом президента США, а также размещены американские и российские флаги.

"Историческое": Белый дом показал новое фото встречи Трампа и путина

Такая декорация создает впечатление, что после встречи может состояться совместная пресс-конференция обоих лидеров. Однако официального подтверждения этого сценария пока нет, и все будет зависеть от хода переговоров.

Источники подчеркивают, что формат выступления может измениться в последнюю минуту: стороны могут выступить отдельно или вообще ограничиться письменными заявлениями. Однако символическое присутствие флагов и двойных трибун уже вызвало значительный интерес в мировых медиа, ведь любой совместный публичный выход двух президентов станет громким событием на международной арене.

Напомним

Западные СМИ, в частности Reuters, CNN и The New York Times, описали встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске как очень теплую и дружескую. NBC подчеркнул контраст со встречей Трампа и Зеленского.