"Стримати росію": НАТО створює роботизовану зону на кордонах з рф і білоруссю

24 січня, 18:16 • 14604 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 29616 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 26728 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 36004 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 35716 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 47042 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 43925 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35177 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29435 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 70620 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Зустріч Зеленського з путіним може відбутися вже ближчим часом - Axios24 січня, 22:28 • 6876 перегляди
Атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів25 січня, 00:06 • 8180 перегляди
"Дуже конструктивні": Віткофф прокоментував тристоронні переговори між Україною, рф та США00:41 • 12809 перегляди
Житлові будинки та критична інфраструктура: через російські удари в суботу пошкоджено 170 об’єктів - МВС01:15 • 5134 перегляди
ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити екссудді Тандиру компенсацію за утримання в СІЗО03:35 • 6504 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 70620 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 84114 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 98513 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 92508 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 93510 перегляди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Європа
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 15258 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 15852 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 32680 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 33208 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 46341 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Bild

"Стримати росію": НАТО створює роботизовану зону на кордонах з рф і білоруссю

Київ • УНН

 • 72 перегляди

НАТО планує створити роботизовану зону з високотехнологічними засобами спостереження та озброєння на східному фланзі. Це дозволить стримувати росію та білорусь від нападу, захищаючи країни-члени Альянсу.

"Стримати росію": НАТО створює роботизовану зону на кордонах з рф і білоруссю

Північноатлантичний альянс (НАТО) планує створити на так званому "східному фланзі" майже безлюдну, роботизовану зону з високотехнологічними засобами спостереження та озброєння. Про це в інтерв'ю Welt розповів генерал НАТО Томас Лоувін, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, нині головною метою є захист країн, які межують з росією та білоруссю.

Іншими словами - стримати росію від нападу та бути здатним захистити себе в кризовій ситуації. У цьому сенсі EFDL (Лінія стримування на східному фланзі - ред.) - це концепція оптимізації існуючих оборонних планів НАТО. Однак, цю концепцію, в принципі, можна застосовувати не лише до східного флангу, а й по всьому світу. Вона також, в принципі, підійде для захисту критично важливої ​​цивільної інфраструктури, такої як аеропорти

- зазначив військовий.

Він уточнив, що йдеться про стримування та оборону на кордоні.

Фундаментальна ідея полягає в тому, щоб побудувати складну, багаторівневу оборонну систему вздовж кордону з росією та білоруссю, і для оборони використовувати не лише звичайні війська, але й створити роботизовану або автоматизовану зону поблизу кордону за допомогою перешкод та використання технологій, які супротивник не зміг би подолати

- сказав Лоувін.

Він додав, що впровадження ініціативи вже стартувало, при цьому кожна окрема країна-член Альянсу "повинна вирішити, чи хоче вона брати участь у співпраці з командними структурами НАТО і в якій формі".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп виступив з ініціативою залучити війська НАТО для охорони американського кордону з Мексикою замість європейських рубежів.

Сирський розкрив, як війна в Україні впливає на глобальну безпеку та майбутнє армій НАТО24.01.26, 12:31 • 4482 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
НАТО