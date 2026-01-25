"Стримати росію": НАТО створює роботизовану зону на кордонах з рф і білоруссю
Київ • УНН
НАТО планує створити роботизовану зону з високотехнологічними засобами спостереження та озброєння на східному фланзі. Це дозволить стримувати росію та білорусь від нападу, захищаючи країни-члени Альянсу.
Північноатлантичний альянс (НАТО) планує створити на так званому "східному фланзі" майже безлюдну, роботизовану зону з високотехнологічними засобами спостереження та озброєння. Про це в інтерв'ю Welt розповів генерал НАТО Томас Лоувін, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, нині головною метою є захист країн, які межують з росією та білоруссю.
Іншими словами - стримати росію від нападу та бути здатним захистити себе в кризовій ситуації. У цьому сенсі EFDL (Лінія стримування на східному фланзі - ред.) - це концепція оптимізації існуючих оборонних планів НАТО. Однак, цю концепцію, в принципі, можна застосовувати не лише до східного флангу, а й по всьому світу. Вона також, в принципі, підійде для захисту критично важливої цивільної інфраструктури, такої як аеропорти
Він уточнив, що йдеться про стримування та оборону на кордоні.
Фундаментальна ідея полягає в тому, щоб побудувати складну, багаторівневу оборонну систему вздовж кордону з росією та білоруссю, і для оборони використовувати не лише звичайні війська, але й створити роботизовану або автоматизовану зону поблизу кордону за допомогою перешкод та використання технологій, які супротивник не зміг би подолати
Він додав, що впровадження ініціативи вже стартувало, при цьому кожна окрема країна-член Альянсу "повинна вирішити, чи хоче вона брати участь у співпраці з командними структурами НАТО і в якій формі".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп виступив з ініціативою залучити війська НАТО для охорони американського кордону з Мексикою замість європейських рубежів.
