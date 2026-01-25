"Стримати росію": НАТО створює роботизовану зону на кордонах з рф і білоруссю

Північноатлантичний альянс (НАТО) планує створити на так званому "східному фланзі" майже безлюдну, роботизовану зону з високотехнологічними засобами спостереження та озброєння. Про це в інтерв'ю Welt розповів генерал НАТО Томас Лоувін, повідомляє УНН.

За його словами, нині головною метою є захист країн, які межують з росією та білоруссю.

Іншими словами - стримати росію від нападу та бути здатним захистити себе в кризовій ситуації. У цьому сенсі EFDL (Лінія стримування на східному фланзі - ред.) - це концепція оптимізації існуючих оборонних планів НАТО. Однак, цю концепцію, в принципі, можна застосовувати не лише до східного флангу, а й по всьому світу. Вона також, в принципі, підійде для захисту критично важливої ​​цивільної інфраструктури, такої як аеропорти - зазначив військовий.

Він уточнив, що йдеться про стримування та оборону на кордоні.

Фундаментальна ідея полягає в тому, щоб побудувати складну, багаторівневу оборонну систему вздовж кордону з росією та білоруссю, і для оборони використовувати не лише звичайні війська, але й створити роботизовану або автоматизовану зону поблизу кордону за допомогою перешкод та використання технологій, які супротивник не зміг би подолати - сказав Лоувін.

Він додав, що впровадження ініціативи вже стартувало, при цьому кожна окрема країна-член Альянсу "повинна вирішити, чи хоче вона брати участь у співпраці з командними структурами НАТО і в якій формі".

