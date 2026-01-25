"Сдержать Россию": НАТО создает роботизированную зону на границах с РФ и Беларусью

Североатлантический альянс (НАТО) планирует создать на так называемом "восточном фланге" почти безлюдную, роботизированную зону с высокотехнологичными средствами наблюдения и вооружения. Об этом в интервью Welt рассказал генерал НАТО Томас Лоувин, сообщает УНН.

Детали

По его словам, сейчас главной целью является защита стран, граничащих с Россией и Беларусью.

Другими словами – сдержать Россию от нападения и быть способным защитить себя в кризисной ситуации. В этом смысле EFDL (Линия сдерживания на восточном фланге – ред.) – это концепция оптимизации существующих оборонных планов НАТО. Однако эту концепцию, в принципе, можно применять не только к восточному флангу, но и по всему миру. Она также, в принципе, подойдет для защиты критически важной гражданской инфраструктуры, такой как аэропорты - отметил военный.

Он уточнил, что речь идет о сдерживании и обороне на границе.

Фундаментальная идея состоит в том, чтобы построить сложную, многоуровневую оборонную систему вдоль границы с Россией и Беларусью, и для обороны использовать не только обычные войска, но и создать роботизированную или автоматизированную зону вблизи границы с помощью препятствий и использования технологий, которые противник не смог бы преодолеть - сказал Лоувин.

Он добавил, что внедрение инициативы уже стартовало, при этом каждая отдельная страна-член Альянса "должна решить, хочет ли она участвовать в сотрудничестве с командными структурами НАТО и в какой форме".

Напомним

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой привлечь войска НАТО для охраны американской границы с Мексикой вместо европейских рубежей.

Сырский раскрыл, как война в Украине влияет на глобальную безопасность и будущее армий НАТО