24 января, 18:16 • 14540 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 29478 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 26651 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 35922 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 35664 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 47015 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 43898 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 35167 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29431 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 70534 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
"Сдержать Россию": НАТО создает роботизированную зону на границах с РФ и Беларусью

Киев • УНН

 • 10 просмотра

НАТО планирует создать роботизированную зону с высокотехнологичными средствами наблюдения и вооружения на восточном фланге. Это позволит сдерживать Россию и Беларусь от нападения, защищая страны-члены Альянса.

"Сдержать Россию": НАТО создает роботизированную зону на границах с РФ и Беларусью

Североатлантический альянс (НАТО) планирует создать на так называемом "восточном фланге" почти безлюдную, роботизированную зону с высокотехнологичными средствами наблюдения и вооружения. Об этом в интервью Welt рассказал генерал НАТО Томас Лоувин, сообщает УНН.

Детали

По его словам, сейчас главной целью является защита стран, граничащих с Россией и Беларусью.

Другими словами – сдержать Россию от нападения и быть способным защитить себя в кризисной ситуации. В этом смысле EFDL (Линия сдерживания на восточном фланге – ред.) – это концепция оптимизации существующих оборонных планов НАТО. Однако эту концепцию, в принципе, можно применять не только к восточному флангу, но и по всему миру. Она также, в принципе, подойдет для защиты критически важной гражданской инфраструктуры, такой как аэропорты

- отметил военный.

Он уточнил, что речь идет о сдерживании и обороне на границе.

Фундаментальная идея состоит в том, чтобы построить сложную, многоуровневую оборонную систему вдоль границы с Россией и Беларусью, и для обороны использовать не только обычные войска, но и создать роботизированную или автоматизированную зону вблизи границы с помощью препятствий и использования технологий, которые противник не смог бы преодолеть

- сказал Лоувин.

Он добавил, что внедрение инициативы уже стартовало, при этом каждая отдельная страна-член Альянса "должна решить, хочет ли она участвовать в сотрудничестве с командными структурами НАТО и в какой форме".

Напомним

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой привлечь войска НАТО для охраны американской границы с Мексикой вместо европейских рубежей.

Сырский раскрыл, как война в Украине влияет на глобальную безопасность и будущее армий НАТО24.01.26, 12:31 • 4480 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
НАТО