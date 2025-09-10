Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок

У Європі ринок власник торгових марок аптек вже давно став невідʼємною частиною фармсектору. Від Великої Британії до Скандинавії аптеки активно розвивають власні лінійки безрецептурних препаратів, виробів медичного призначення, вітамінів та дерматологічної косметики. Україна ж тільки починає цей шлях. На якому етапі ринок ВТМ в Україні та чи користуються препарати попитом в українців, дізнавався УНН.

Власні торгові марки аптек (ВТМ) – це безрецептурні препарати, а також парафармацевтична продукція (вітаміни, медичні вироби, косметика), які реалізуються в аптеках під власним брендом. Ці лікарські засоби здебільшого є аналогами популярних лікарських засобів, які виробляються за контрактом на потужностях фармацевтичних заводів. Але з маркуванням і позиціюванням аптеки. А завдяки скороченню витрат на маркетинг і просування їхня вартість зазвичай нижча, ніж у брендових аналогів.

Саме ВТМи дозволяють підвищувати доступність ліків, за рахунок зменшення їх вартості та формувати додаткові конкурентні переваги для бізнесу. Яскравим підтвердженням цього є досвід інших країни. Так, у Великій Британії одна з аптечних мереж публічно заявляє, що майже половина товарів у категорії "healthcare" продаються під її власним брендом. У Швеції найбільша аптечна мережа формує понад 19% своїх продажів завдяки власним торговим маркам. А у Франції, Норвегії та Нідерландах ВТМ стали звичним інструментом у категоріях вітамінів, БАДів і базових медичних товарів. Це доводить: чим вищий рівень розвитку ВТМ у країні, тим ширший вибір і доступніші ціни для споживачів.

В Україні ж сегмент власних торгових марок аптек лише формується. Однак, він вже демонструє суттєвий потенціал для розвитку. Так, за оцінками профільних видань, у 2025 році власні торгові марки становлять близько 10% від загального аптечного ринку в натуральному вираженні. І їх кількість зростає, що свідчить про зацікавленість зі сторони українців.

Як наголошує голова громадської організації "Всеукраїнське об’єднання "Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада" Олена Пруднікова, розвиток власних торгових марок аптек – це інструмент здешевлення ліків.

Наприклад, мазь нашого вітчизняного виробника коштує 97 грн, а аналог від торгової марки 35 грн. Це пряме здешевлення - наводить реальний приклад Пруднікова.

Ба більше, розвиток ВТМ в Україні – це пряма необхідність. Адже українці все рідше звертають увагу на бренд виробника і все частіше обирають препарати з огляду на вартість.

Власні торгові марки мають попит. Люди намагаються купити дешевше. Якщо раніше приходили в аптеку і ціну не питали, то зараз приходять і кажуть, дайте мені препарат або щось схоже, тільки дешевше - розповідає Олена Пруднікова.

Тож, її слова підтверджують тенденцію: українці частіше орієнтуються на ціну, а отже попит на ВТМ в Україні буде зростати. І він стане основою для подальшого розвитку ринку. Який, як показує європейський досвід, може перетворитися на реальний інструмент здешевлення ліків та збільшення їхньої доступності для населення.