$41.120.13
48.290.09
ukenru
Ексклюзив
10:41 • 4812 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 15603 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 18688 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 16686 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 23667 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 18531 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 44864 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 89162 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 74443 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 83840 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4м/с
46%
756мм
Популярнi новини
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto10 вересня, 02:37 • 25302 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети10 вересня, 03:12 • 52529 перегляди
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений10 вересня, 05:17 • 16644 перегляди
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto06:04 • 22628 перегляди
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo07:17 • 16248 перегляди
Публікації
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 4812 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 7498 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo08:44 • 15603 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33 • 18688 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 89162 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Вінницька область
Житомирська область
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 58458 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 53797 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 51001 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 119892 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 74958 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136

Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок

Київ • УНН

 • 4712 перегляди

Власні торгові марки аптек (ВТМ) в Україні, що є аналогами відомих ліків, активно розвиваються. Вони дозволяють знизити вартість препаратів та збільшити їх доступність для споживачів.

Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок

У Європі ринок власник торгових марок аптек вже давно став невідʼємною частиною фармсектору. Від Великої Британії до Скандинавії аптеки активно розвивають власні лінійки безрецептурних препаратів, виробів медичного призначення, вітамінів та дерматологічної косметики. Україна ж тільки починає цей шлях. На якому етапі ринок ВТМ в Україні та чи користуються препарати попитом в українців, дізнавався УНН.

Власні торгові марки аптек (ВТМ) – це безрецептурні препарати, а також парафармацевтична продукція (вітаміни, медичні вироби, косметика), які реалізуються в аптеках під власним брендом. Ці лікарські засоби здебільшого є аналогами популярних лікарських засобів, які виробляються за контрактом на потужностях фармацевтичних заводів. Але з маркуванням і позиціюванням аптеки. А завдяки скороченню витрат на маркетинг і просування їхня вартість зазвичай нижча, ніж у брендових аналогів.

Саме ВТМи дозволяють підвищувати доступність ліків, за рахунок зменшення їх вартості та формувати додаткові конкурентні переваги для бізнесу. Яскравим підтвердженням цього є досвід інших країни. Так, у Великій Британії одна з аптечних мереж публічно заявляє, що майже половина товарів у категорії "healthcare" продаються під її власним брендом. У Швеції найбільша аптечна мережа формує понад 19% своїх продажів завдяки власним торговим маркам. А у Франції, Норвегії та Нідерландах ВТМ стали звичним інструментом у категоріях вітамінів, БАДів і базових медичних товарів. Це доводить: чим вищий рівень розвитку ВТМ у країні, тим ширший вибір і доступніші ціни для споживачів.

В Україні ж сегмент власних торгових марок аптек лише формується. Однак, він вже демонструє суттєвий потенціал для розвитку. Так, за оцінками профільних видань, у 2025 році власні торгові марки становлять близько 10% від загального аптечного ринку в натуральному вираженні. І їх кількість зростає, що свідчить про зацікавленість зі сторони українців. 

Як наголошує голова громадської організації "Всеукраїнське об’єднання "Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада" Олена Пруднікова, розвиток власних торгових марок аптек – це інструмент здешевлення ліків.

Наприклад, мазь нашого вітчизняного виробника коштує 97 грн, а аналог від торгової марки 35 грн. Це пряме здешевлення

- наводить реальний приклад Пруднікова.

Ба більше, розвиток ВТМ в Україні – це пряма необхідність. Адже українці все рідше звертають увагу на бренд виробника і все частіше обирають препарати з огляду на вартість.

Власні торгові марки мають попит. Люди намагаються купити дешевше. Якщо раніше приходили в аптеку і ціну не питали, то зараз приходять і кажуть, дайте мені препарат або щось схоже, тільки дешевше

- розповідає Олена Пруднікова.

Тож, її слова підтверджують тенденцію: українці частіше орієнтуються на ціну, а отже попит на ВТМ в Україні буде зростати. І він стане основою для подальшого розвитку ринку. Який, як показує європейський досвід, може перетворитися на реальний інструмент здешевлення ліків та збільшення їхньої доступності для населення.

Лілія Подоляк

ЕкономікаЗдоров'яПублікації
Лікарські засоби
Франція
Швеція
Норвегія
Велика Британія
Нідерланди
Україна