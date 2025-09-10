$41.120.13
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок

Киев • УНН

 • 1442 просмотра

Собственные торговые марки аптек (СТМ) в Украине, являющиеся аналогами известных лекарств, активно развиваются. Они позволяют снизить стоимость препаратов и увеличить их доступность для потребителей.

Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок

В Европе рынок собственных торговых марок аптек уже давно стал неотъемлемой частью фармсектора. От Великобритании до Скандинавии аптеки активно развивают собственные линейки безрецептурных препаратов, изделий медицинского назначения, витаминов и дерматологической косметики. Украина же только начинает этот путь. На каком этапе рынок СТМ в Украине и пользуются ли препараты спросом у украинцев, узнавал УНН.

Собственные торговые марки аптек (СТМ) – это безрецептурные препараты, а также парафармацевтическая продукция (витамины, медицинские изделия, косметика), которые реализуются в аптеках под собственным брендом. Эти лекарственные средства в основном являются аналогами популярных лекарственных средств, которые производятся по контракту на мощностях фармацевтических заводов. Но с маркировкой и позиционированием аптеки. А благодаря сокращению затрат на маркетинг и продвижение их стоимость обычно ниже, чем у брендовых аналогов.

Именно СТМ позволяют повышать доступность лекарств, за счет уменьшения их стоимости и формировать дополнительные конкурентные преимущества для бизнеса. Ярким подтверждением этого является опыт других стран. Так, в Великобритании одна из аптечных сетей публично заявляет, что почти половина товаров в категории "healthcare" продаются под ее собственным брендом. В Швеции крупнейшая аптечная сеть формирует более 19% своих продаж благодаря собственным торговым маркам. А во Франции, Норвегии и Нидерландах СТМ стали привычным инструментом в категориях витаминов, БАДов и базовых медицинских товаров. Это доказывает: чем выше уровень развития СТМ в стране, тем шире выбор и доступнее цены для потребителей.

В Украине же сегмент собственных торговых марок аптек только формируется. Однако, он уже демонстрирует существенный потенциал для развития. Так, по оценкам профильных изданий, в 2025 году собственные торговые марки составят около 10% от общего аптечного рынка в натуральном выражении. И их количество растет, что свидетельствует о заинтересованности со стороны украинцев. 

Как отмечает глава общественной организации "Всеукраинское объединение "Николаевская фармацевтическая ассоциация Фармрада" Елена Прудникова, развитие собственных торговых марок аптек – это инструмент удешевления лекарств.

Например, мазь нашего отечественного производителя стоит 97 грн, а аналог от торговой марки 35 грн. Это прямое удешевление

- приводит реальный пример Прудникова.

Более того, развитие СТМ в Украине – это прямая необходимость. Ведь украинцы все реже обращают внимание на бренд производителя и все чаще выбирают препараты исходя из стоимости.

Собственные торговые марки пользуются спросом. Люди стараются купить дешевле. Если раньше приходили в аптеку и цену не спрашивали, то сейчас приходят и говорят, дайте мне препарат или что-то похожее, только дешевле

- рассказывает Елена Прудникова.

Итак, ее слова подтверждают тенденцию: украинцы чаще ориентируются на цену, а значит спрос на СТМ в Украине будет расти. И он станет основой для дальнейшего развития рынка. Который, как показывает европейский опыт, может превратиться в реальный инструмент удешевления лекарств и увеличения их доступности для населения.

Лилия Подоляк

