Столична влада обрала найменш дієвий шлях у напрямку боротьби із алкоголізмом — нардеп

“Я прихильник такої думки: проста заборона ніколи не дасть ефекту, вона призведе виключно до негативних наслідків. Адже кожна дитина знає, що заборонений плід солодкий. Якщо столична влада вже пішла таким шляхом, то потрібно розуміти, що виключно заборона — це маленька частина айсберга. Підводна частина — це пропагування здорового способу життя, це розповіді про те, що таке пивний алкоголізм, що таке жіночий алкоголізм, чоловічий алкоголізм, як він впливає на працездатність. Шляхів пропагування безліч: про це можна говорити з місцевих телеканалів, про це треба писати у місцевих газетах. Врешту-решт, у структурі місцевої охорони здоров’я є комунальні підприємства, які відповідають за пропаганду здорового способу життя. Тому тут має бути єдина ціла програма. А проста заборона, непідкріплена нічим, не дасть ніяких результатів”, — сказав він.

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Також А.Шипко зауважив, що місцева влада пішла найпростішим шляхом, заборонивши продавати алкогольні напої у нічний час. Натомість варто із шкільного віку починати пропагувати систему профілактики захворювань киянам.

“Без пропаганди здорового способу життя і без створення альтернативи, куди подіти людині свою енергію, заборона не буде працювати. Це все повинно бути гармонійно. Вирішила влада боротися з алкоголізмом — почніть проводити профілактичні заходи, і тоді, переконаний, мета заборони відпаде сама по собі. Люди підсвідомо з дитинства оберуть для себе здоровий спосіб життя. Адже простіше від усього сказати: ” Ми заборонили — і тепер все буде добре!" І відзвітували у ЗМІ. А спортивні секції де? Роз’яснювальна робота де? От коли це запрацює комплексно — тоді можна і не забороняти продаж алкоголю вночі. Люди самі пити не захочуть“, — повідомив він.

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А.Шипко також повідомив, що у комітеті з питань охорони здоров’я готові вивчити питання збільшення кількості отруєнь алкоголем та внести відповідні зміни до чинного законодавства з точки зору налагодження системи пропагування ЗСЖ на території всієї країни.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, кияни розповіли, що вагомих змін на краще від заборони продажу алкогольних напоїв вночі на собі не відчули.

“Яка різниця заборонили чи не заборонили, а якщо людина захоче випити, то вона може прийти в магазин дати трішки більше грошей і купити алкоголь” — кажуть кияни.

Також додають “що позитиву очікувати не варто, адже збільшується самогоноваріння”.

“В тому, що молодь п’є винна влада. Тому що роботи немає. Ні одна фабрика, ні одна завод не працює. Як не автомати тепер на їх місці то це якість точки продажу. Як не наркотики, так алкоголь. Ну час же ж потрібно якось убивати”, — зазначив киянин.