АМКУ позиватиметься до суду на Київміськраду у разі не зняття протизаконної заборони на нічну торгівлю алкоголем

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Антимонопольний комітет України повідомив про те, що його розпорядження до Київради скасувати протиправну та анти конкурентне рішення про заборону торгувати алкогольними напоями в ночі до цього часу ніким не було оскаржене. У разі, якщо Київміськрада й надалі ігноруватиме вимогу АМКУ, у Комітеті звертатимуться до до господарського суду. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в АМКУ.