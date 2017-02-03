АМКУ позиватиметься до суду на Київміськраду у разі не зняття протизаконної заборони на нічну торгівлю алкоголем
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Антимонопольний комітет України повідомив про те, що його розпорядження до Київради скасувати протиправну та анти конкурентне рішення про заборону торгувати алкогольними напоями в ночі до цього часу ніким не було оскаржене. У разі, якщо Київміськрада й надалі ігноруватиме вимогу АМКУ, у Комітеті звертатимуться до до господарського суду. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в АМКУ.
Так, відповідно до рішення адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 20.12.2016 № 63 Київську міську раду зобов’язано скасувати рішення від 22.09.2016 № 19/1023 “Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі в м. Києві” протягом одного місяця з дня отримання, тобто до 22.01.2017.
Станом на 02.02.2017 інформація про виконання Рішення № 63 або вжиття Київською міською радою будь-яких заходів, направлених на виконання Рішення № 63, у Відділенні відсутня.
Відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до Господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення.
Наразі у Відділенні відсутня інформація про оскарження Київською міською радою Рішення № 63.
Після закінчення встановленого законодавством про захист економічної конкуренції строку для оскарження Рішення № 63 та у разі його невиконання Київською міською радою Відділення звернеться до господарського суду м. Києва з позовом про зобов’язання виконати зазначене рішення“, — сказано у відповіді.
У Комітеті також наголосили, що Рішення органів АМКУ є обов’язковими до виконання усіма органами місцевого самоврядування (ст.22 ЗУ “Про Антимонопольний комітет України”).
Додамо, раніше, в АМКУ констатували, що рішення Київміськради про обмеження продажу алкогольних напоїв порушує ЗУ “Про захист економічної конкуренції” та обмежує самостійність підприємств щодо реалізації товарів.
Нагадаємо, Верховний суд України визначив, що заборона міськради на продаж алкоголю вночі — незаконна.
За словами Д.Фетисова, заборона реалізації алкоголю вночі стимулює торгівлю сурогатами.
Експерти ж констатують, що сьогодні ринок тіньового алкоголю досяг критичних розмірів і сягає близько 80%.
Така ситуація стала можлива, зокрема, і через політику держави в питаннях запровадження необґрунтовано високих акцизів на алкогольні напої.
Більше того, фахівці наголошують, що будь-які заборони на алкоголь лише стимулюють спроби споживачів їх обійти, а відповідно — віддати перевагу нелегальним виробникам напоїв.
Саме тому, пропаганду здорового способу життя треба вести у цивілізований спосіб, а не заборонами, якими порушуються права підприємців.