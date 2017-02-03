АМКУ подаст в суд на Киевгорсовет в случае снятия противозаконного запрета на ночную торговлю алкоголем

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Антимонопольный комитет Украины сообщил о том, что его распоряжение в Киевсовет отменить противоправное и антиконкурентное решение о запрете торговать алкогольными напитками ночью до сих пор никем не было обжаловано. В случае, если Киевгорсовет и дальше будет игнорировать требование АМКУ, в Комитете будут обращаться к в хозяйственный суд. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в АМКУ.