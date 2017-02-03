АМКУ подаст в суд на Киевгорсовет в случае снятия противозаконного запрета на ночную торговлю алкоголем
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Антимонопольный комитет Украины сообщил о том, что его распоряжение в Киевсовет отменить противоправное и антиконкурентное решение о запрете торговать алкогольными напитками ночью до сих пор никем не было обжаловано. В случае, если Киевгорсовет и дальше будет игнорировать требование АМКУ, в Комитете будут обращаться к в хозяйственный суд. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в АМКУ.
Так, согласно решению административной коллегии Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины от 20.12.2016 года № 63 Киевский городской совет обязан отменить решение от 22.09.2016 № 19/1023 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве" в течение одного месяца со дня получения, то есть до 22.01.2017 г.
По состоянию на 02.02.2017 года информация о выполнении Решения № 63 или принятия Киевским городским советом любых мероприятий, направленных на выполнение Решения № 63, в Отделении отсутствует.
В соответствии с законодательством о защите экономической конкуренции заявитель, ответчик, третье лицо вправе обжаловать решения органов Антимонопольного комитета Украины полностью или частично в Хозяйственный суд в двухмесячный срок со дня получения решения.
Сейчас в Отделении отсутствует информация об обжаловании Киевским городским советом Решения № 63.
По истечении установленного законодательством о защите экономической конкуренции срока для обжалования Решения № 63 и в случае его невыполнения Киевским городским советом Отделение обратится в хозяйственный суд г. с иском об обязании выполнить данное решение", - говорится в ответе.
В Комитете также отметили, что Решения органов АМКУ являются обязательными к исполнению всеми органами местного самоуправления (ст.22 ЗУ "Об Антимонопольном комитете Украины").
Добавим, ранее, в АМКУ констатировали, что решение Киевсовета об ограничении продажи алкогольных напитков нарушает ЗУ "О защите экономической конкуренции" и ограничивает самостоятельность предприятий по реализации товаров.
Напомним, Верховный суд Украины определил, что запрет горсовета на продажу алкоголя ночью - незаконный.
По словам Д.Фетисова, запрет реализации алкоголя ночью стимулирует торговлю суррогатами.
Эксперты же констатируют, что сегодня рынок теневого алкоголя достиг критических размеров и составляет около 80%.
Такая ситуация стала возможна в том числе и из-за политики государства в вопросах введения необоснованно высоких акцизов на алкогольные напитки.
Более того, специалисты отмечают, что любые запреты на алкоголь только стимулируют попытки потребителей их обойти, а соответственно - отдать предпочтение нелегальным производителям напитков.
Именно поэтому, пропаганду здорового образа жизни надо вести цивилизованным способом, а не запретами, которыми нарушаются права предпринимателей.